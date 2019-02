Mercato italiano - Il nuovo anno parte con una brusca frenata

Ducati sempre sopra 50mila. Cresce il Mercato italiano : In soli dodici mesi si è imposta come nuovo riferimento per quanto riguarda stile, tecnologia e prestazioni, con oltre 6.100 unità consegnate in tutto il mondo. La famiglia Multistrada nel 2018 ha ...

Il Mercato italiano di rete mobile per AGCOM : Iliad sopra il 2% - Wind Tre in calo : L'AGCOM ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018, riferito al trimestre luglio-settembre 2018: andiamo a scoprire la situazione, la penetrazione di Iliad nel mercato italiano e non solo. L'articolo Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM: Iliad sopra il 2%, Wind Tre in calo proviene da TuttoAndroid.

Lexus ES Hybrid - ecco la maxi berlina pronta a conquistare il Mercato italiano : La più dinamica F-Sport , invece, costa 58.200 euro ed è l'unica con le sospensioni a controllo elettronico abbinata a una modalità di guida più sportiva, mentre la Luxury ha anche il clima trizona ...

Audi leader premium del Mercato italiano nel 2018. Con 24% di quota ottiene primato per 10° anno : ROMA - L'anno nuovo si apre con un importante risultato per Audi che chiude il 2018 con 62.776 vetture immatricolate e si conferma per il decimo anno consecutivo il marchio premium leader per...

Surface Studio 2 - Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 disponibili al preordine sul Mercato italiano : Tutta la nuova e aggiornata gamma Surface (ad eccezione degli headphones) presentata durante l’evento del 2 ottobre 2018 è ora disponibile al preordine sul mercato italiano, nello specifico, sul Microsoft Store e Amazon con spedizioni effettive fissate al 7 febbraio. Surface Laptop 2 Possono essere acquistate tutte le configurazioni hardware con 8 o 16GB di memoria RAM, fino a 2TB di archiviazione veloce SSD e un processore Intel Core ...

Mercato italiano - Chiusura d'anno in crescita - ma il saldo è negativo : Il Mercato italiano dell'auto chiude il 2018 in tono lievemente positivo. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a dicembre sono state 124.078 le immatricolazioni, l'1,96% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il consuntivo dell'intero anno mostra invece segnali di contrazione a causa soprattutto dei tre mesi tra settembre e novembre, caratterizzati dall'effetto negativo delle nuove procedure di omologazione Wltp: sono ...

La nuova Lexus ES Hybrid pronta al debutto sul Mercato italiano : La berlina premium sarà proposta esclusivamente in versione ibrida elettrificata ‘Self Charging Hybrid’ con un motore...

Audi TT : debutta sul Mercato italiano la nuova generazione dell’iconica sportiva tedesca [FOTO e PREZZO] : Il leggendario modello Audi può contare su linee scolpite e un carattere marcatamente dinamico, motori potenti e una dotazione di serie mai così completa Al via la prevendita in Italia della terza generazione della sportiva dei quattro anelli. Vent’anni dopo il debutto della prima TT, il leggendario modello Audi può contare su linee scolpite e un carattere marcatamente dinamico, motori potenti e una dotazione di serie mai così completa. In ...