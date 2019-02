Mercato auto | vendite giù a gennaio | immatricolazioni in calo del 7 | 55% Il Gruppo Fca

Mercato auto - partono in salita le vendite in Italia : -7 - 5% a gennaio. Benzina supera diesel - prima volta dal 2003 : TORINO - Parte con il segno meno il Mercato dell' auto del 2019. in Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture, in calo del 7,55% rispetto a gennaio 2018, quando erano ...

Perché è in panne il Mercato italiano dell'auto : Roma, 1 feb., askanews, - Incertezza. Sulle tecnologie che cambiano e anche sull'andamento dell'economia. E il mercato italiano delle quattro ruote è già in panne. 'Comincia male il 2019 per il mercato automobilistico italiano', afferma infatti il Csp commentando i dati diffusi oggi dal ...

Il 2019 parte in rosso per il Mercato dell'auto : Comincia male il 2019 per il mercato automobilistico italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Motorizzazione ha immatricolato 164.864 autovetture, nel ...

Frena il Mercato dell'auto : in calo le immatricolazioni : Il mercato dell'auto fa subito segnare una forte contrazione con l'inizio del nuovo anno. Il segno meno infatti accompagna gennaio e nel mercato automobilistico si registra una fremata con un calo del 7,55 per cento delle immatricolazioni. In Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture. A gennaio 2018 erano state immatricolate 178.326 unità. Nel mese precedente (dicembre 2018), invece, il mercato aveva mostrato una ...

L’incerto futuro del Mercato automobilistico : Il calo delle vendite in Cina e una crisi generale hanno messo in dubbio il futuro di molte aziende, che ora stanno reagendo tagliando i costi e alleandosi

Brexit - con il no deal a rischio Mercato dell’auto e occupazione. Ecco i numeri : Oltre a quelle britanniche e alle compagnie con dislocamenti in UK, il travagliato percorso verso la Brexit sta facendo tremare l’industria europea dell’auto: più o meno tutti i costruttori, a seconda delle loro quote di esportazione in Gran Bretagna, potrebbero subire delle ingenti perdite economiche. Euler-Hermes – compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz – ha stilato una classifica che tiene conto dei cali delle esportazioni ...

Auto - il Mercato locale trainato da Suv e motori a metano : Suv e metano saranno le voci trainanti del mercato dell'Auto ravennate anche nel 2019, la prima si inserisce in un solco ormai consolidato a livello nazionale mentre la seconda è più specifica del ...

Mercato auto - l'Europa tiene ma crolla il diesel. Fca conferma quota nel Vecchio Continente e avanza in Usa : DETROIT - Due mercati dell'auyo stabili, ma con un'atmosfera diversa. Ieri l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati di vendita 2018 nel Continente....

Mercato auto immobile nel 2018 - Italia peggio delle altre : Al calo maggiore che negli altri Paesi, Gran Bretagna a parte, si somma che le previsioni per il 2019 non sono positive sia per l'andamento dell'economia sia per le misure sull'auto recentemente ...

Mercato auto - la Cina va in rosso : vendite di auto giù del 2 - 8% nel 2018. Primo calo dal 1990 : PECHINO - Le vendite di veicoli in Cina sono diminuite lo scorso anno, per la prima volta dal 1990, a causa dell'incertezza economica gravante sulla domanda. Le vendite di auto hanno raggiunto...

