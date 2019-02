Mercato Atalanta | Gasperini si lamenta | ' Davanti siamo scoperti'

CalcioMercato Atalanta - dal Fluminense arriva Ibanez : BERGAMO - Ora è ufficiale: Ibanez è un giocatore dell' Atalanta . La società bergamasca, infatti, ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo del difensore brasiliano, dalla Fluminense , con questa ...

Juventus - match da brividi contro l’Atalanta : la formazione - le condizioni di Bonucci ed il Mercato : Dopo il successo contro la Lazio la Juventus torna subito in campo per la Coppa Italia, gara difficilissima contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “Situazione infortuni? Pjanic e Khedira sono a disposizione, forse anche Mandzukic. Non ci saranno Cuadrado, Barzagli e Bonucci; l’infortunio di Leo è meno serio del previsto”. Su Caceres: “Sta ultimando il trasferimento, se tutto andrà ...

CalcioMercato Roma - chiesto Ilicic all’Atalanta : il club nerazzurro però fa muro : Sondaggio dei giallorossi per lo sloveno, per il quale però l’Atalanta non ha nemmeno intenzione di sedersi ad un tavolo a trattare La partita di domenica tra Atalanta e Roma terminata 3-3 si è trasformata in un’occasione per parlare di mercato, con i giallorossi che hanno chiesto informazioni su Ilicic. Lo sloveno piace e non poco a Di Francesco, il quale avrebbe voluto averlo dalla propria parte nel match dell’Atleti ...

Il calcioMercato oggi – Innesto per l’Atalanta - tre operazioni del Genoa : Il calciomercato oggi – Stagione strepitosa per l’Atalanta, la squadra di Gasperini si candida ad essere grande protagonista anche nelle seconda parte del campionato, l’obiettivo è conquistare almeno la qualificazione in Europa League con il sogno chiamato Champions League. La dirigenza nel frattempo si muove anche sul mercato sia per gennaio che per la prossima stagione. Nelle ultime ore chiusa la trattativa per Ibanez dal ...

Atalanta - dal Mercato arriva un regalo per Gasperini : si tratta di Ibanez : Atalanta, acquistato il difensore Ibanez dal Fluminense, un giovane innesto che potrà tornare molto utile a mister Gasperini L’Atalanta rafforza la difesa grazie ad una mossa sul mercato, forse l’ultima della sessione invernale del club orobico. I tanti acciacchi del pacchetto arretrato hanno fatto sì che i nerazzurri siano tornati sul mercato per aggiungere un difensore alla rosa. Nelle ultime ore chiusa la trattativa per ...

CalcioMercato Atalanta - importante innesto per la difesa : arriva Ibanez [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

CALCIOMercato NAPOLI/ Ultime notizie : Inglese nel mirino dell'Atalanta - plusvalenza per De Laurentiis? : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Roberto Inglese è nel mirino dell'Atalanta, proposto intanto Allan Saint-Maximin, ma costa molto.

Il calcioMercato oggi – L’Atalanta su Inglese - no di Pjaca al Genoa : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. ...

CalcioMercato Atalanta - Inglese nel mirino : il Napoli vorrebbe rinviare i discorsi a giugno : Miglior attacco della Serie A finora, ma nonostante questo l' Atalanta è al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. Obiettivi chiari per la società nerazzurra, che ha messo ...

CalcioMercato Atalanta - i nerazzurri si muovono per Inglese : BERGAMO - L' Atalanta è in cerca di un attaccante: la dirigenza bergamasca vorrebbe affiancare al reparto offensivo di Gasperini , già formato da Zapata , Ilicic e dal Papu Gomez , un altro elemento. ...

CalcioMercato Atalanta - tentativo per Inglese e mossa a sorpresa per D’Aversa : Calciomercato Atalanta – Stagione fino al momento entusiasmante in casa Atalanta, il club nerazzurro punta alla qualificazione in Europa League o forse anche qualcosa in più e nel frattempo pensa anche al mercato. Novità a sorpresa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ gli orobici si sono attivati per arrivare a Roberto Inglese, attaccante del Parma ma di proprietà del Napoli. L’intenzione è ...

CalcioMercato Atalanta - la clamorosa mossa a sorpresa di Percassi! : Calciomercato Atalanta, il club del presidente Percassi si è mosso in queste ore per acquistare Inglese dal Napoli: la situazione L’Atalanta si muove sul mercato in maniera abbastanza sorprendente. Data l’esplosione di Zapata ed il rendimento di Barrow, sembra infatti strano che il club orobico vada a cercare un nuovo centravanti per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, l’Atalanta si sarebbe ...

Atalanta - effetto Gasperini : dal 2017 oltre 130 milioni dai giovani sul Mercato : L'effetto Gasperini si fa sentire, in campo ma anche fuori: i risultati sportivi accompagnati da cessioni importanti per il bilancio. L'articolo Atalanta, effetto Gasperini: dal 2017 oltre 130 milioni dai giovani sul mercato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioMercato Atalanta - ufficiale il ritorno di Rigoni allo Zenit : BERGAMO - Emiliano Rigoni . è di nuovo un giocatore dello Zenit San Pietroburgo . L'esterno argentino, arrivato a Bergamo nelle battute finali del mercato estivo, lascia l' Atalanta dopo 14 presenze e ...