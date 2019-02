Meno occupati degli italiani e più poveri | la radiografia degli immigrati in Europa

Federdistribuzione : ' Meno consumi e occupati senza liberalizzazioni nel commercio' : Tra le misure del governo "sul reddito di cittadinanza in tanti sono d'accordo sul fatto che potrebbe essere una massiccia iniezione di denaro nella nostra economia. La sfida sta però nel fatto che ...

Il Censis spiega il paradosso italiano : Meno occupati ma che lavorano di più : Sono quasi 5 milioni i lavoratori italiani che fanno straordinari senza essere retribuiti. E con effetti rilevanti su stress salute e tempo per la famiglia

Censis - Meno occupati ma si lavora di più : ANSA, - ROMA, 30 GEN - L'Italia crea meno posti di lavoro degli altri Paesi Ue. Negli ultimi dieci anni, 2007-2017, il numero di occupati nel Paese è diminuito dello 0,3%, è invece aumentato in ...

Francia - mercato del lavoro in stagnazione. Meno occupati nel 3° trimestre : Il mercato del lavoro in Francia mostra evidenti segnali di rallentamento . Nel terzo trimestre dell'anno infatti si è registrata una modesta crescita degli occupati del settore privato non agricolo. ...