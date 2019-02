Matteo Salvini in visita al cantiere Tav dà ' lezioni' di selfie vestito da poliziotto

Chi l'ha visto - Federica Sciarelli in onda così : si scatena il delirio - 'un attacco a Matteo Salvini'? : 'Poco consona'. così Affari Italiani definisce il look di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? . La conduttrice ha sfoggiato un ciondolo a forma di Africa. 'Si dirà: Rai 3 feudo progressista; la ...

Chi l'ha visto - Federica Sciarelli in onda così : si scatena il delirio - "un attacco a Matteo Salvini"? : "Poco consona". così Affari Italiani definisce il look di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?. La conduttrice ha sfoggiato un ciondolo a forma di Africa. "Si dirà: Rai 3 feudo progressista; la Sciarelli quirinalista al tempo del presidente Cossiga e fiera oppositrice della Prima Repubblica; la Scia

Tav - Salvini a Chiomonte : «Si faccia». Scontro con M5S : «Matteo mente» : «Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti». Lo ha detto chiaro e tondo il ministro Matteo Salvini al suo arrivo nel cantiere Tav di Chiomonte dove in...

Marco Travaglio - la più grave crisi di nervi contro Matteo Salvini : "Debole - fallito". E insulta chi lo vota : Toh che caso, oggi Marco Travaglio non cambia ritornello. Siamo sulle pagine del Fatto Quotidiano, dove in preda a ossessione monomaniaca - proprio come ai tempi in cui Silvio Berlusconi contava molto di più - ogni giorno il direttore cannoneggia contro Matteo Salvini, il leghista che tanti grattaca

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : “Un governo insieme? Sto bene con Di Maio” : Matteo Salvini in visita al cantiere della Torino-Lione: "Sono qui da ministro dell'Interno per portare la vicinanza del governo alle forze dell'ordine che da anni sono impegnati qua, ci sono stati quasi 400 feriti grazie a quei cretini dei centri sociali di cui ci occuperemo. Indosso la giacca della polizia auspicando che nessuno si offenda".Continua a leggere

Antonella Clerici : "Inviterei Matteo Salvini a cena per fare un dispetto alla Isoardi" : Antonella Clerici torna a parlare di Elisa Isoardi, sua erede al timone della trasmissione "La prova del cuoco". La conduttrice, ospite di Fiorello su Radio Deejay nel varietà "Il Rosario della sera", alla domanda "Cosa pensi della Isoardi?", ha risposto: "Tutto il bene possibile. Poveretta, ha un'eredità impegnativa". Una risposta apparentemente diplomatica, dunque. Anche se la vera frecciata alla collega è arrivata in un ...

Matteo Salvini entra alla Camera con la divisa della polizia : Possibile lo denuncia : "Con il suo ingresso in divisa alla Camera dei Deputati Salvini ha letteralmente profanato le istituzioni. C’è un luogo in...

Matteo Salvini e il caso Diciotti - il "musicarello" del Capitano : Alla fine, se davvero Matteo Salvini andrà a processo per Nave "Diciotti", come fossimo al fantacalcio della politica, è assolutamente certo che i suoi amici convocheranno l'avvocata-ministra Giulia Bongiorno affinché, a futura memoria di "Blob", replichi il suo pezzo teatrale più intenso: munita di cellulare, si precipita in strada e, come già al tempo della difesa di Andreotti indagato per mafia, con tono da ...

Andrea Lorusso propone Matteo Salvini al Nobel per la Pace : Sembra una barzelletta, ma la realtà è che qualcuno ha seriamente proposto di candidare Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'interno, al Premio Nobel per la Pace. Nelson Mandela, Al Gore, Kofi Annan, Medici Senza Frontiere, Barack Obama, Malala Yousafzai. E poi Matteo Salvini. L'idea è stata proposta da Andrea Lorusso, giornalista e attivista politico, attraverso un suo articolo pubblicato su Affari Italiani. Nel suo articolo, il ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda..." : "Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita". Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A Davos il premier si era confidato con la cancelliera tedesca spiegando che il leader della Lega sar

Giuseppe Conte - il fuori onda rubato. Il premier ad Angela Merkel : 'Matteo Salvini parla ma decido io' : Non è che Matteo Salvini è contro la Germania o contro la Francia, 'Salvini è contro tutti '. A parlare è Giuseppe Conte in una conversazione 'rubata' con Angela Merkel , durante una pausa dei lavori ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : 'Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda...' : 'Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita'. Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A ...

Giuseppe Conte - il fuori onda rubato. Il premier ad Angela Merkel : "Matteo Salvini parla ma decido io" : Non è che Matteo Salvini è contro la Germania o contro la Francia, "Salvini è contro tutti". A parlare è Giuseppe Conte in una conversazione "rubata" con Angela Merkel, durante una pausa dei lavori al vertice di Davos, e mandata in onda da Corrado Formigli a Piazza Pulita su La7. Il premier spiega a

Sea Watch e Ong - Matteo Salvini senza precedenti : 'blocco navale' per tenere lontani i migranti dall'Italia : ... che parla di una condizione 'pregiudizievole se la nave è impegnata in attività di minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato ...