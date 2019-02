Maria Giovanna Maglie | la striscia dopo il Tg1 scatena l' inferno | caos in Rai e al

Maria Giovanna Maglie dopo il Tg1. L'Usigrai attacca : «Non è più iscritta all'Ordine dei giornalisti da tre anni» : Scoppia il caso Maglie, alla giornalista dovrebbe essere affidato lo spazio informativo serale dopo il tg1, lungo sette minuti, nella fascia che fu di Enzo Biagi. Il sindacato della Rai, L'Usigrai, ...

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla sua striscia in Rai : «Ce l'hanno ancora con me per le mie simpatie craxiane» : «Tutto 'sto casino, tutto questo rumore. Io ancora non ho firmato nulla, non ho alcun contratto davanti, diciamo che decido entro lunedì… Da una parte tutto questo mi stupisce, mi lascia basita.

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla striscia in Rai : «Ce l’hanno ancora con me per le mie simpatie craxiane» : La giornalista al centro del caso per il suo incarico post Tg1: «Me la fanno pagare perché lasciai i comunisti per il Psi. Dicono che non sono iscritta all’Ordine? Pagherò le quote»

Chi è Maria Giovanna Maglie : Maglie ha poi collaborato con 'Il Giornale', 'Il Foglio', 'Radio Radicale', ha dedicato una biografia a Oriana Fallaci e ha scritto dei saggi di politica internazionale. Editorialista di 'Libero' è ...

Usigrai contro la striscia informativa in Rai a Maria Giovanna Maglie : "Non è più iscritta all'Ordine dei giornalisti" : "Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all'Ordine dei Giornalisti. Non risulta più iscritta da circa 3 anni". Lo scrive su Twitter Vittorio di Trapani, segretario nazionale dell'Usigrai, pubblicando sullo stesso messaggio anche l'elenco dell'Ordine a cui fa riferimento.Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in #Rai vuole ...

Rai - Usigrai : “Maria Giovanna Maglie non risulta iscritta all’ordine dei giornalisti” : “Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in #Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all’ordine dei #Giornalisti. Non risulta più iscritta da circa 3 anni”. Lo scrive su Twitter il segretario dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani. Il sindacato dei giornalisti di viale Mazzini e la Federazione nazionale della stampa già ieri avevano protestato per l’intenzione dei ...

Rai 1 - l'Usigrai contro la scelta di Maria Giovanna Maglie : "Non è iscritta all'ordine dei giornalisti da tre anni" : Ne abbiamo parlato circa dieci giorni fa con uno dei nostri consueti retroscena: la giornalista Maria Giovanna Maglie dovrebbe condurre una striscia quotidiana di approfondimento giornalistico dopo l'edizione delle ore 20 del Tg1. Il nuovo programma dell'ex inviata e corrispondente da New York del Tg2 dovrebbe avere inizio una volta terminata la 69esima edizione del Festival di Sanremo, dovrebbe avere una durata di circa sette minuti e ...

Maria Giovanna Elmi piange al programma di Elenora Daniele : Maria Giovanna Elmi è stata ospite nel programma di Eleonora Daniele,a “Storie Italiane” dove ha raccontato: «Quando sono andata all’università ho iniziato a guardarmi intorno per cercare di far qualcosa, mi inventavo dei lavoretti. Non c’era la paghetta dei genitori, quindi se volevo qualcosa in più, considerando che mio papà aveva una famiglia con quattro figli, dovevo inventarmi qualcosa: ho dato anche ripetizioni di latino». Non sono mancati ...

Rai - Maria Giovanna Maglie : ‘150 milioni di lire in rimborsi? Accuse archiviate. In realtà non mi vogliono perché do fastidio’ : Il suo ritorno in Rai è osteggiato dai “coristi della nomenklatura” ai quali “do fastidio”. E i 150 milioni di lire di note spese in un anno e mezzo quando era corrispondente del Tg2 dagli Usa? “Accuse archiviate, finite nel nulla”. Di più: “Solo una campagna mediatica contro di me non avvalorata poi da quanto stabilito dal giudice”. Maria Giovanna Maglie, ex giornalista Rai che se ne andò per le ...

Maria Giovanna Elmi a Eleonora Daniele racconta l'infanzia difficile e si commuove : «Eravamo 4 figli - per comprarmi qualcosa davo ... : Maria Giovanna Elmi, intervistata da Eleonora Daniele , oggi si è lasciata andare a un ricordo commosso della sua giovinezza. La storica annunciatrice tv, a Storie Italiane su Rai1, ha raccontato: ' ...

Raidue - con Gennaro Sangiuliano tg ultra-sovranista : striscia quotidiana a Maria Giovanna Maglie : In Rai è partita l'operazione sovranista: presto arriveranno nuovi contenitori che puntano sui temi cari alla Lega e al M5s. Per esempio, Gennaro Sangiuliano, alla guida del Tg2 in quota Salvini, vorrebbe aumentare le edizioni del suo telegiornale, dal 7 gennaio, peraltro, già allungate di dieci min

A Palazzo Madama una grande mostra con protagoniste Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours : E ancora, la mostra sottolinea il ruolo della moda: Cristina infatti afferma la moda del vestire alla francese, una scelta 'politica' che si sostituisce al vestire alla spagnola degli anni di Carlo ...

Il premio Cavesi nel Mondo a Maria Giovanna Dainotti - la cerimonia di Palazzo di Città. : Il premio L'Oreal Italia per le Donne e la Scienza, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici, la Borsa Fulbright Scholar a Stanford University e la Fellowship Japan Society ...

Maria Giovanna Elmi/ 'L'incontro con mio marito Gabriele Massarutto era scritto nel destino' - Vieni da me - : Maria Giovanna Elmi e il marito Gabriele festeggiano 25 anni di matrimonio a Vieni da me dopo aver rinnovato i voti matrimoniali.