Marco Vannini | il ministro Trenta | “Con me Ciontoli non rientrerà nelle forze armate”

'Giustizia per Marco Vannini' - oltre 160mila firme : Sono oltre 160mila le firme raccolte su Change.org per la petizione in cui si chiede che il caso di Marco Vannini venga riesaminato e ai colpevoli data la giusta punizione. Il web ha reagito subito ...

Marco Vannini - il dolore di mamma Marina : “Sto malissimo - ma vado avanti per lui” : ”Mio figlio me l’hanno ammazzato un’altra volta”. Non si dà pace Marina Conte, madre di Marco Vannini. Cinque anni per la vita di suo figlio. La sentenza d’appello nel processo per l’omicidio del ragazzo ucciso a casa della sua fidanzata, a Ladispoli, il 17 maggio 2015 fa discutere e ieri sera la famiglia Vannini è stata ospite di ‘Chi l’ha visto?’ per urlare tutto il dolore e il rammarico per una ...

Marco Vannini - la nuova sentenza : 5 anni per Antonio Ciontoli - 3 al resto della famiglia : Soltanto ieri, 29 gennaio 2019, i giudici della Corte d’Appello d’assise hanno pronunciato la sentenza tanto attesa dai genitori di Marco Vannini, che ha perso la vita per un colpo di pistola la notte del 17 maggio 2015 nella casa dei Ciontoli, famiglia della sua ragazza Martina. Da quel giorno di circa quattro anni fa, la famiglia del ragazzo aspetta che sia fatta giustizia per una morte ingiusta, probabilmente celata da molti segreti, i quali ...

