Mara Venier | figli | marito ed età La carriera televisiva

Ospiti Domenica In del 3 febbraio : Mara Venier pronta per l’Ariston : Domenica In, puntata del 3 febbraio: tutti gli Ospiti di Mara Venier Dopo la puntata in formato ridotto andata in onda la scorsa settimana, Mara Venier torna nella sua consueta collocazione nel palinsesto del primo canale della Tv di Stato con Domenica In. Saranno tanti gli Ospiti che animeranno la puntata del 3 febbraio. Un lungo e toccante momento sarà dedicato a Mino Reitano: la moglie e le figlie ricorderanno il cantautore calabrese ...

Mara Venier a Striscia per un episodio imbarazzante a Domenica In : Domenica In: Mara Venier finisce su Striscia la Notizia per l’intervista… in piedi! Domenica non facile, quella del 27 gennaio, per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, come abbiamo già scritto, è stata infatti ‘sorpresa’ dal colpo della strega, che le ha creato non pochi problemi durante la lunga diretta pomeridiana (lunga però meno del solito, visto che la trasmissione è durata meno di due ore, a causa della ...

Mara Venier malore in diretta ecco cosa è successo : Durante la puntata che andata ieri in onda di “Domenica In “Mara Venier ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega, mentre era in onda. La Venier ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme. Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. Qualcuno me ...

Domenica In malore in diretta per Mara Venier : Mara Venier durante la puntata di ieri di “Domenica In”non si è sentita bene in diretta tv; infatti ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega, mentre era in onda. La Venier ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme. Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. ...

Domenica In : colpo di scena per Mara Venier nel nuovo orario : Mara Venier, ascolti 27 gennaio: cala la prima parte di Domenica In “breve” Non è stata seguita come nelle precedenti settimane ieri, 27 gennaio 2019, la prima parte di Domenica In: con la Santa Messa del Papa trasmessa in diretta da Panama (in video dalle 14.00 alle 15.45 circa), Mara Venier è dovuta partire con quasi due ore di ritardo. L’orario inizialmente previsto per l’inizio della puntata di Domenica In di ieri era ...

Domenica In vs Domenica Live - Barbara D’Urso vince la gara degli ascolti superando Mara Venier : Barbara D’Urso ce l’ha fatta a vincere la gara degli ascolti contro la rivale Mara Venier. Domenica Live ha registrato infatti il 15,40% di share con 2.660.000 spettatori, mentre Domenica In non è andata oltre il 12,6%. A penalizzare il contenitore di Rai 1 è stata la diretta della cerimonia di chiusura della Giornata mondiale della gioventù con papa Francesco in diretta da Panama: Mara Venier ha iniziato infatti la sua trasmissione ...

Domenica in - Mara Venier rovinata da papa Francesco : il massacro con gli ascolti tv : La doccia fredda degli ascolti tv per Mara Venier con l'ultima puntata di Domenica in era una previsione fin troppo scontata. Il programma di Raiuno è dovuto partire con più di un'ora di ritardo, per dare spazio alla messa di papa Francesco per la Giornata mondiale della gioventù a Panama. L'intromi

Ascolti tv domenica 27 gennaio - nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier : Ieri in prima serata anche grande attesa per Valentino Rossi nuova sfida a colpi di share nell’ultima domenica del mese. Ieri, domenica 27 gennaio 2019, in prima serata su Rai1 c’era grande attesa e trepidazione per la presenza di Valentino Rossi, ospite di Che tempo che fa. Il celebre campione di MotoGP si è raccontato […] L'articolo Ascolti tv domenica 27 gennaio, nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier proviene da ...

La politica vista da Mara Venier : 'Conte un signore - Salvini fa sangue...' : Mara Venier parla del fatto che a Domenica In non può ospitare personaggi politici, per una decisione presa dalla dirigenza Rai, poi parla di Conte e Salvini. 'Conte è un signore...

“Ma è ubriaca?”. Mara Venier barcolla in studio e il pubblico si scatena sui social : Da quando è tornata al timone di Domenica In le cose per la trasmissione simbolo di Rai 1 sono molto cambiate. Il passato recente con le sorelle Parodi, e ascolti ridotti ai minimi termini, sono una sbiadito ricordo. Adesso, con Mara Venier, l’audience è tornata a salire. Ieri però è successo qualcosa che non è passato inosservato. Mara Venier infatti ha dovuto fare i conti con una partenza complicata a Domenica In. La conduttrice è apparsa ...

Domenica In - Mara Venier sta male in diretta tv : cosa è successo : Inizio di pomeriggio complicato per Mara Venier a Domenica In . La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv su Rai 1 . Mara ha gestito il tutto con la ...

Mara Venier sta male in diretta a Domenica In : ecco cosa è successo : Inizio di pomeriggio complicato per Mara Venier a Domenica In . La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv. Mara ha gestito il tutto con la sua solita ...

Domenica In - Mara Venier chiarisce : "Non sono ubriaca" : Questa Domenica è stata un po' particolare per Mara Venier. O meglio, l'inizio della sua Domenica In è stato un po' diverso dal solito. Il motivo? Un brutto problema fisico. La conduttrice, infatti, è apparsa fin da subito parecchio dolorante. Leggermente inclinata sulla poltrona e con il viso scuro, Mara Venier si è accomodata in studio. Ma dopo poco, visto il fastidio fisico, ha subito chiarito: "Non sono ubriaca se sto così è perché ho il ...

DOMENICA IN/ Anticipazioni - Mara Venier e la frecciatina : 'Ho il colpo della strega - qualcuno me l'ha tirata!' : Mara Venier torna al timone di DOMENICA In, ma non risparmia una frecciatina al vetriolo. La causa? ilmal di schiena che ormai da cinque giorni...