Manchester United | giallo rinnovo per Martial | il contratto firmato è un falso

Manchester United - Martial rinnova ma firma un contratto fake : Ieri Anthony Martial ha firmato il rinnovo con il Manchester United fino al 2024. Ma un tifoso dei Red Devils su Twitter ha scoperto un piccolo inganno: il contratto su cui il francese ha apposto alla ...

Pronostico Leicester vs Manchester United - Premier League 3/2/2019 e formazioni : Analisi Leicester vs Manchester United, Premier League 3/2/2019Dopo aver rischiato il primo ko della gestione Solskjaer il Manchester continua il proprio inseguimento al quarto posto, occupato a bocce ferma da Arsenal e Chelsea (Blues che ospitano l’Huddersfield, i Gunners sono attesi invece nella tana del City) appena due punti sopra.Il Leicester non è insormontabile come ostacolo e fatica a trovare una propria identità questa stagione, ma ...

La squadra degli ex giocatori del Manchester United : Nella quinta divisione del campionato inglese gioca una squadra di proprietà di cinque vecchie glorie, che ora sono diventate sei con l'arrivo di David Beckham

Manchester United - prolungato il contratto di Martial : l’attaccante francese ha firmato fino al 2024 : Rinnovo di contratto per Martial, che si è legato ai ‘Red Devils’ fino al 30 giugno del 2024 L’attaccante del Manchester United, Anthony Martial, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024 con l’opzione per un altro anno. Lo ha annunciato il club inglese con una nota sul proprio sito ufficiale. (Spr/AdnKronos)L'articolo Manchester United, prolungato il contratto di Martial: l’attaccante francese ha ...

Anthony Martial prolunga con il Manchester United - contratto fino al 2024 : È nel club perfetto per continuare a crescere come uno degli attaccanti più promettenti del mondo e siamo fieri di poterlo avere ancora a lungo a disposizione '. Real Madrid su Rashford Roma, 7-1 ...

Neymar fermo dieci settimane - salta la doppia sfida di Champions League contro il Manchester United : Non sarà operato Neymar. Ma per riaverlo in campo, il Paris Saint Germain dovrà aspettare dieci settimane. Così hanno sentenziato i medici sull'infortunio occorso al brasiliano contro lo Strasburgo in Coppa di Francia. Neymar s'è fratturato il quinto metatarso del piede destro, lo stesso al quale er

Psg - Neymar evita l'operazione : stop di due mesi e mezzo - niente Manchester United : PARIGI - Adesso è ufficiale, Neymar non sarà in campo nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United. Il brasiliano, infatti, rimarrà fermo 10 settimane a ...

Mundo Deportivo : «Manchester United - Fellaini in uscita. Mata vuole rinnovare» : TORINO - I Red Devils sono tra le società più attive in questi giorni che precedono la chiusura della sessione invernale di calciomercato . Sono infatti ore calde per il futuro di alcuni calciatori ...

Premier League : disastro Manchester City a Newcastle - 2-2 United con le unghie - impresa Ranieri : Martedì di Premier League disastroso per il Manchester City , che perde a Newcastle dopo il vantaggio lampo di Sergio Aguero, 1',. Sono Rondon, 66', e Ritchie con un rigore all'80' a confezionare il 2-...

Sorteggio FA Cup - il tabellone del 5° turno : Chelsea-Manchester United è il big match : Sfida di prestigio tra i Blues di Maurizio Sarri e i Red Devils di Solskjaer. Buon Sorteggio per il City. Le date delle partite.Con il quarto turno da completare per via dei replay che si disputeranno tra una settimana, la FA Cup ha comunicato gli accoppiamenti delle sfide del quinto turno. Saranno cinque le partite da recuperare e che vedranno impegnate Brighton, West Bromwich, QPR, Middlesbrough, Newport, Portsmouth, Brentford, Barnet, ...

FA Cup 2019 - il calendario degli ottavi : Chelsea-Manchester United dopo il sorteggio : L'FA Cup sta per entrare nel vivo: nella giornata di martedì infatti si concluderà il quadro dei sedicesimi di finale. Intanto però è stato sorteggiato il tabellone degli ottavi di finale, che regala ...

Neymar salta la sfida Champions contro il Manchester United. Dalla Francia : piede ancora dolorante - recupero difficile : Brutte notizie in casa Paris Saint Germain. La squadra di Tuchel quasi sicuramente dovrà fare a meno di Neymar nella gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester United in ...

Pronostico Manchester United vs Burnley - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Manchester United-Burnley, martedì 29 gennaio. Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha centrato l’ottava vittoria consecutiva della sua gestione nel quinto turno di FA Cup contro l’Arsenal. Sulla strada verso la lotta al quarto posto, Pogba e compagni affronteranno il Burnley di Sean Dyche, travolto dal Manchester City ...

FA Cup : il Manchester United fa festa - Arsenal eliminato : Il Manchester United sbanca l'Emirates Stadium e batte l' Arsenal 3-1. Sanchez sblocca alla mezz'ora del primo tempo su assist di Lukaku, Lingard raddoppia due minuti dopo, servito sempre da Lukaku,, ...