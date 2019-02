Maltempo | Milano imbiancata dalla neve FOTO

Maltempo - imbiancate Milano e Torino : 10.42 Stamani molte città del nord si sono svegliate sotto la neve. imbiancate anche Torino e Milano. Nevicate in pianura al Nord, con scuole chiuse in diverse città. Allerta neve per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Da stamani venti forti su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Allerta arancione su Emilia e Toscana.

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Maltempo - neve a Milano : è il giorno di "Big Snow". Un morto a Torino : A Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro...

Nevica su Milano e Torino - ma il Maltempo dei giorni della merla nel weekend finirà : Milano , Torino e molte altre città e comuni del nord-ovest si sono svegliate - come previsto dal meteo delle scorse ore - sotto la neve. Le Nevicate arrivano al termine dei 'giorni della merla', ...

Maltempo : Milano - allerta neve - da domani scatta monitoraggio : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta neve a Milano. In una nota, il Comune fa sapere che "valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile, al quale prendono parte le di

Meteo oggi : peggioramento in atto - nevica a Milano. Maltempo verso il centro-sud : [flowplayer id="146951"] Come previsto il tempo si sta guastando nuovamente su buona parte d'Italia per effetto di una nuova perturbazione nord atlantica responsabile anche di locali nevicate fino...

Maltempo : Comune Milano attiva il piano neve - pronti mezzi spargisale : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. A partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della

Maltempo Milano : weekend con l’ombrello in Lombardia - domani neve in pianura : Maltempo in arrivo a Milano. Nei prossimi giorni due perturbazioni attraverseranno la Lombardia: la prima, debole, nella giornata di mercoledì, la seconda, ben più attiva, tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Il tempo risulterà pertanto generalmente perturbato con molte nubi e precipitazioni in particolar modo venerdì quando sono attese nevicate abbondanti in montagna, inizialmente possibili anche sulla pianura occidentale. domani, secondo ...

