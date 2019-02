Maltempo | chiuso il passo del Maloja e quello del Gallo

Maltempo Liguria : chiuso un tratto della A26 per ghiaccio : Giornata di disagi per le forti piogge e il vento che stanno soffiando da questa mattina su Genova. Il terminal portuale Vte è chiuso, almeno fino alle 18, proprio per le raffiche che metterebbero a rischio le operazioni di carico e scarico dei container. In A26 Voltri-Gravellona Toce è chiusa la diramazione A26-A7 Predosa-Bettole per ghiaccio in entrambe le direzioni. In citta’, invece, sono gia’ una cinquantina gli interventi dei ...

Maltempo - neve nel Cuneese : chiuso nella notte il tunnel di Tenda a Cuneo : Nevicate intense fino a tarda serata sono previste in provincia di Cuneo. Sono già 35 i centimetri di neve caduti al suolo nel capoluogo e oltre 20 in pianura. Il manto nevoso ha invece superato il metro in alta montagna (88 i centimetri di neve fresca al Colle della Lombarda). Resta marcato il rischio valanghe. Anas ha disposto la chiusura della statale 20 'del Colle di Tenda e di Valle Roja', dalle 22 di questa sera alle 6 di ...

Maltempo Firenze : l'aeroporto torna operativo - il giardino di Boboli chiuso per ghiaccio : Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l'aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

Maltempo : chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania : A causa di un'abbondante e intensa nevicata che sta interessando l'area ai confini tra Basilicata e Campania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della SS7 'Appia', tra il territorio comunale di Castelgrande (Potenza) al km 395,500 e quello di Sant'Andrea di Conza (Avellino) al km 404,250.

Maltempo : il Passo del Muraglione chiuso per i mezzi pesanti : Sempre più difficile, per il traffico pesante, spostarsi fra Romagna e toscana. La prefettura di Forli'-Cesena ha infatti disposto, per i mezzi pesanti oltre i 75 quintali, la temporanea chiusura del Passo del Muraglione sulla Strada Statale 67 a causa delle abbondanti nevicate di queste ultime ore. Il filtraggio dei mezzi da parte della polizia stradale del distaccamento di Rocca San Casciano, avviene a Castrocaro, pochi chilometri dopo ...

Maltempo e neve : il traforo Gran San Bernardo chiuso ai tir : chiuso al transito dei mezzi pensanti il traforo del Gran San Bernardo, che collega l'Italia con la Svizzera, a causa di una nevicata in atto sul versante elvetico della Alpi. I tir provenienti dall'Italia vengono fermati all'uscita autostradale Aosta Est e smistati nelle aree di parcheggio.

Maltempo Basilicata : domani niente scuole chiuse a Matera - chiuso il Coc : chiuso nella mattinata di oggi il Centro operativo comunale della Protezione civile a Matera. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio. domani niente scuole chiuse: gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per consentire l'ingresso degli studenti nelle aule. "Non esistono piu' condizioni di emergenza. La situazione in citta' sta tornando alla normalita'. ...

Maltempo Abruzzo : bufera di neve - provvisoriamente chiuso il valico di Forca Caruso : Sulla SS5 "Tiburtina Valeria" è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni il valico di Forca Caruso, in provincia di L'Aquila, a causa di una bufera di neve. Il tratto interdetto – rende noto l'Anas – è compreso tra il km 135,000 e il km 155,700.

Maltempo : chiuso tratto della SS7 Via Appia a Terracina : La SS7 "Via Appia" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina, a causa di allagamenti. Anas rende noto che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto.

Maltempo - Livorno : chiuso al traffico il lungomare per mareggiate : A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile del Comune di Livorno ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate del viale Italia, sul lungomare della citta', nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani. La chiusura, spiegano dal Comune, e' prevista fino alle 20, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana. Il divieto ...

Maltempo Egitto : chiuso porto di Sharm El Sheikh : Il porto di Sharm El Sheikh in Egitto e' stato chiuso oggi a causa del Maltempo. Lo ha reso noto l'Autorita' dei porti del Mar Rosso, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa MENA. A causa dei venti fino a 20 nodi che hanno generato onde di circa tre metri, Hisham Abu Senna, a capo dell'Autorita' portuale, ha ordinato la sospensione di tutte le attivita' marittime.

Maltempo Sardegna - Oristano : chiuso il ponte sul Tirso per rischio allagamenti : Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte 'sommergibile' di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell'innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Il servizio dighe dell'Enas stamani ha comunicato l'attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: "Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu ...