Maltempo | calcio femminile | rinviata Sassuolo-Pink Bari

: Calcio Giovanile - Berretti: rinviata causa maltempo la gara tra Piacenza e Giana Erminio - PiacenzaPress : Calcio Giovanile - Berretti: rinviata causa maltempo la gara tra Piacenza e Giana Erminio - sportpiacenza : Piacenza Calcio rinviata la gara con la Giana Erminio... - Liberta_it : Fermati tutti i campionati provinciali -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) La gara del Campionatodi serie A,, prevista sabato 2 febbraio alle 14.30 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, e’ stataa data da destinarsi per “inagibilita’ temporanea” decretata dal Comune di Reggio Emilia a causa delLo rende noto la Figc. Per le stesse ragioni, e’ stata inoltrela partita-Orobica Bergamo valida per la 4 giornata di ritorno – Girone 1 del Campionato Nazionale Primavera prevista per domenica 3 febbraio (14.30).L'articoloMeteo Web.