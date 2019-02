Magia | in Italia si moltiplicano i festival e le scuole di illusionismo

Biathlon - l’Italia sogna una nuova Magia nella staffetta femminile a Oberhof. Azzurri per stupire in campo maschile : Come si suol dire: “L’appetito vien mangiando“. Siamo nella giornata di chiusura della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, ad Oberhof (Germania). Nell’Università di una delle discipline più affascinanti degli sport invernali si è laureata la nostra Lisa Vittozzi. La sappadina, sempre vicina al podio nelle prime tre uscite in World Cup, sembrava afflitta da una specie di maledizione. Quella top-3 che non voleva ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova Magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Andrew Basso - la Magia italiana nello show di Broadway : E' l'unico italiano degli 8 illusionisti scelti fra i più bravi del mondo per far parte dello show di magia più importante del mondo. La specialità di Andrew Basso, trentino doc, è 'l'escapologia' ovvero, come il grande Houdini, il sapere liberarsi dalle situazioni più difficili e pericolose. L'artista è fra i protagonisti di ...