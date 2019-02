LIVE Francia-Galles rugby | Sei Nazioni 2019 in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in

L’aria polare marittima arriva in Francia - la neve imbianca Parigi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/11 ...

LIVE Biathlon - staffetta maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Italia per la sorpresa - Francia e Norvegia favorite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Giuseppe Montello e Dominik Windisch proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal e ...

LIVE Volley - Sorteggio Europei 2019 in DIRETTA : incubo Francia da evitare per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile, a Bruxelles (Belgio) conosceremo la composizione dei quattro gironi della prossima rassegna continentale che si svolgerà dal 12 al 29 settembre. Francia, Belgio, Olanda e Slovenia saranno i Paesi organizzatori di questa competizione che per la prima volta prevede la partecipazione di 24 squadre: le Nazioni ospitanti sono teste di serie e giocheranno la ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : azzurri senza nulla da perdere - Francia favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Lukas Hofer proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal, dunque cambia ...

Francia - forte esplosione nel IX arrondissement di Parigi : diversi feriti - si temono vittime [LIVE] : 1/4 ...

LIVE Tours-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : Leon e compagni per dominare in Francia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-6. Il Setterosa soffre ma batte le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 4-3 a fine terzo quarto. Il Setterosa soffre : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 3-1 a metà gara. Il Setterosa spreca diverse superiorità : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 0-0. Azzurre per spazzare via le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : azzurre per spazzare via le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Francia favoritissima - Italia per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×7.5 km maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la zampata in una gara che vede la Francia, pur orfana di Martin Fourcade, favorita numero uno. Per quanto concerne la composizione della nostra Staffetta maschile ad ...

Strasburgo - Francia alza LIVEllo allerta : ANSA, - Strasburgo, 12 DIC - Il governo francese ha alzato il livello di allerta al grado di "emergenza attentato", con il controllo rafforzato dei suoi confini. Lo ha detto il ministro degli Interni ...

Mondiali Francia 2019 - il sorteggio dell'Italia femminile in diretta LIVE : live 17:55 8 dic Le griglie sono così suddivise : nella prima Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Canada; nella seconda Giappone, Brasile, Olanda, Svezia, Spagna e Norvegia; ...