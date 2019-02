L' Europa si schiera col nuovo leader Ma Lega e 5 Stelle scelgono Maduro

Enzo Moavero si schiera con l'Europa sul Venezuela - ma senza ultimatum a Maduro : Una persona già naturalmente molto accorta come Enzo Moavero Milanesi sa bene che quando deve parlare di certi dossier, primo fra tutti il Venezuela, deve cercare di far convivere posizioni diametralmente opposte all'interno della maggioranza che lo sostiene. Quando davanti al Senato afferma che l'Italia si muove "in linea con l'Ue" - che ha intimato a Nicolas Maduro di indire nuove elezioni entro domenica, oppure sosterrà il suo ...

Caos Venezuela : l'Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni - contraria la Russia : Caracas, Venezuela. In uno scenario di scontri, violenze, Caos e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni. Lo scontro è acceso, ...

Corrida venezuelana. L'Europa si schiera - l'Italia sta a guardare. Scontro Di Battista-Salvini : In mezzo al guado del Venezuela. Con un premier silente, a fronte dei pronunciamenti ai massimi livelli dei partner europei. Con Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che si trovano sui due fronti della barricata, dando plasticamente l'immagine della distanza di Lega e 5 Stelle. Il primo favorevole all'ultimatum a Nicolas Maduro, il secondo convinto che sia una "stronzata galattica". Di fatto silenziati il presidente del Consiglio Giuseppe ...

Russia-Ucraina - la guerra dello Stretto. L'Europa si schiera con Kiev. E l'Italia per ora nicchia... : La battaglia navale. L'ambasciata presa d'assalto. Il Consiglio di Sicurezza che si riunisce in seduta straordinaria. Un Presidente che decreta la legge marziale e mobilita l'esercito. I venti di guerra tornano a spirare tra la Russia e l'Ucraina nello Stretto di Kerch, doveMosca ha sequestrato tre navi della Marina di Kiev. Le tensioni sono esplose in un punto strategico della regione non solo per i due Paesi vicini, ai ferri corti dal 2014, ma ...