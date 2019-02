Lega | polemica M5s su Maglie assurda | censura preventiva idee

'Persone interessate al fascismo' - l'inserzione Facebook del deputato della Lega : è polemica : Rosicate di meno e siate più buoni ", riferendosi a un grave fatto di cronaca: due giovani in scooter hanno lanciato liquido infiammabile su un senegalese . Episodio che è stato archiviato come 'non ...

Juventus-Milan finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Polemica sui diritti - Lega e Fdi alla Figc - "non giocare" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...