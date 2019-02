Lega e M5S litigano su Maria Giovanna Maglie in Rai

Landini al Fatto Quotidiano : “Il M5s rischia di fare la stampella della Lega. Il governo si confronti anche con noi” : “In quel paese qui” si manifesta il 9 febbraio. Appena eletto segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella sua prima intervista a un Quotidiano nazionale, oltre a lasciarsi sfuggire l’intercalare ormai famoso (ma solo dopo un’ora di colloquio) mette l’accento sulla scadenza di piazza che sta costruendo insieme a Cisl e Uil. Non solo perché si preannuncia come una grande manifestazione contro il governo (da piazza del Popolo è ...

Tav e Rai - un’altra giornata di guerriglia tra Lega e M5s : Sulla Tav il confronto è ai massimi livelli: Matteo Salvini va al cantiere di Chiomonte, ribadisce la necessità dell'opera, e Luigi Di Maio replica che lui non andrà perché lì "c'è un cantiere mai nato". Sulla Rai a darsi battaglia sono i componenti della Vigilanza: i Cinque Stelle bocciano seccamente l'indicazione di Maria Giovanna Maglie alla striscia informativa che segue il Tg1, ricordandone il passato craxiano, i guai sulla gestione della ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S torna a crescere - Lega in calo - bene Forza Italia : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale rilasciato dall’istituto di ricerca veronese Winpoll (per Scenari Politici) e aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità. Rispetto all’ultima rilevazione di 14 giorni fa, per il progetto politico ideato da Belle Grillo si registrerebbe un timido segnale di ripresa. Mentre la Lega del ministro dell’interno Matteo Salvini, rispetto ai Sondaggi Winpoll dell’ultimo mese, sarebbe calato ...

Tav - ma quale rissa Lega-M5S La way-out è già pronta. Eccola : Ma quale rissa. Ma quale crisi di governo (ventilata da qualcuno delle opposizioni). Sulla Tav, nonostante i botta e risposta tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, la soluzione c'è già. Matteo Salvini visita il cantiere di Chiomonte e afferma...

Tav - Lega : “Si farà”. M5S smentisce Salvini : “Basta chiacchiere - l’opera non esiste” : La Lega chiama in causa il contratto di governo: "Non c'è scritto che non si farà la Tav, ma che va ridiscussa l'opera". Dal M5S replicano: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri che serviva per studiare la fattibilità dell'opera. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso".Continua a leggere

Carige - tensioni su decreto - M5s spinge per modifiche - Tria e Lega contrari : Il Movimento 5 stelle spinge per introdurre modifiche e resiste alle pressioni di segno opposto che arrivano dal ministero dell'Economia, sostenuto dalla Lega.

Lega e M5S litigano anche su quanto è grande il buco scavato fino ad oggi per la Tav : Lega e M5S non concordano nemmeno su quanti metri di tunnel siano stati realmente scavati per la Tav. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato il cantiere di Chiomonte, e al suo arrivo ha affermato: "I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi". "Il tunnel c'è ...

Fuorionda integrale Conte-Merkel - “Salvini è contro tutti”. E su M5s-Lega : “Se dico ‘basta’ smettono di litigare” : Salvini è contro Germania o Francia? “Salvini è contro tutti”. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio avuto con la Cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei lavori del vertice di Davos: la scena è stata immortalata dalle telecamere di Piazzapulita che ha ricostruito la conversazione, in inglese. Conte racconta a Merkel che il M5S è “in sofferenza” per i sondaggi, in vista delle ...

Tav - pressing della Lega. E ora M5S tratta : Il personaggio chiave è l'imprenditore Arturo Artom, amico di Davide Casaleggio, presenza fissa ai summit di Ivrea e uomo di relazioni tra politica e aziende al profumo di grillismo pragmatico. Tra ...

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Venezuela - M5s : "Non riconosciamo Guaidò". Ma la Lega : "Presidenza Maduro finita" : Il governo italiano si divide sul Venezuela , mentre la crisi politica di Caracas non accenna a trovare una soluzione. " L'Italia non riconosce Guaidò , siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche ...