Lega e M5S litigano anche su quanto è grande il buco scavato fino ad oggi per la Tav

Fuorionda integrale Conte-Merkel - “Salvini è contro tutti”. E su M5s-Lega : “Se dico ‘basta’ smettono di litigare” : Salvini è contro Germania o Francia? “Salvini è contro tutti”. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio avuto con la Cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei lavori del vertice di Davos: la scena è stata immortalata dalle telecamere di Piazzapulita che ha ricostruito la conversazione, in inglese. Conte racconta a Merkel che il M5S è “in sofferenza” per i sondaggi, in vista delle ...

Tav - pressing della Lega. E ora M5S tratta : Il personaggio chiave è l'imprenditore Arturo Artom, amico di Davide Casaleggio, presenza fissa ai summit di Ivrea e uomo di relazioni tra politica e aziende al profumo di grillismo pragmatico. Tra ...

Venezuela - M5s : "Non riconosciamo Guaidò". Ma la Lega : "Presidenza Maduro finita" : Il governo italiano si divide sul Venezuela , mentre la crisi politica di Caracas non accenna a trovare una soluzione. " L'Italia non riconosce Guaidò , siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche ...

Tav - Buffagni - M5s - : 'Ho dubbi su conti Lega - guardate la BreBeMi' : "Questo video lo dedico a quelli bravi a fare i conti, che sostenevano che la BreBeMi stava in piedi. Io ho detto che ho qualche dubbio sui loro conti sulla Tav. Ecco, questi sono i conti che hanno ...

Venezuela - Ue riconosce Guaidò come presidente. Scintille Lega-M5S. Anche il Pd è diviso : La risoluzione del Parlamento Ue è passata con 439 voti a favore, 104 contrari e 88 astensioni. Tra gli astenuti, gli eurodeputati M5S e leghisti e 5 del Pd. Presidente del Parlamento Ue: "Spiace che Movimento 5 Stelle Europa, Lega e molti del Pd si siano astenuti, senza schierarsi contro la dittatura di Nicolas Maduro". .Continua a leggere

Chiusure domenicali - incardinata proposta M5S. Compromesso con la Lega : 26 aperture (+4 extra). Multe fino a 60mila euro : Supermercati e negozi aperti 26 domeniche l’anno, una su due con deroga per 4 festività rimesse alle Regioni. E Multe fino a 60mila euro per chi viola la serrata. Potranno invece rimanere aperti tutte le domeniche dell’anno i centri storici e i negozi “di vicinato”, eccetto le festività mentre per le zone turistiche (mare, laghi, montagna) tutte le aperture domenicali potranno essere concentrate in alta stagione. Sono i cardini della proposta di ...

Tajani : Guaidò - spiace M5S-Lega astenuti : 16.29 "Ho appena annunciato a Guaidò che il Parlamento Ue lo riconosce come presidente ad interim del Venezuela. spiace che il M5S Europa e la Lega (!!!) e molti del Pd si siano astenuti, senza schierarsi contro la dittatura di Nicolas Maduro". Così in un tweet il presidente del Parlamento Ue,Tajani, dopo il voto sulla risoluzione che è passata. Il M5S,in una nota,motiva l'astensione: è un atto di "responsabilità e rifiuto ad ogni ingerenza ...

Venezuela - siluro Lega sul M5s'Sono divisi. Dibba? Meglio se tace' : L'eurodeputato Mario Borghezio spiega ad Affaritaliani.it perché la Lega si è astenuta (insieme al M5s) sul riconoscimento di Guaidò al Parlamento Ue. E attacca Mogherini e Di Battista Segui su affaritaliani.it