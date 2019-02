Lecce-Ascoli | diretta streaming e tv | dove vederla | Serie B

termometropolitico

(Di venerdì 1 febbraio 2019)e tv,B.Venerdì 1 Febbraio 2019 alle ore 21:00 allo stadio Via del Mare di, si giocherà, match valevole per la 22esima giornata diB.: le squadre: salentini che sono tornati vittoriosi per 2-1 dal match giocatosi in casa della Salernitana. Vantaggio dopo appena 4 minuti grazie all’eurogol di capitan Mancosu che, alla 100esima presenza in giallorosso, ha trafitto il portiere da circa 30 metri. Raddoppio giallorosso al 20′ minuto con la rete di Palombi, illuminato dal filtrante perfetto di Tachtsidis. Inutile il gol di Anderson per i salernitani.Partita importante per ilquella contro l’, poiché la vittoria consentirebbe ai giallorossi di non lasciar scappare la capolista Palermo, distante soli tre punti. Essenziale ottenere i tre punti anche ...