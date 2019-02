Le Iene e Freedom saltano l’appuntamento di domenica per lasciare spazio a L’Isola dei

davidemaggio

(Di venerdì 1 febbraio 2019) LeL’Isola dei Famosi 2019 allacostringe Mediaset a rivedere i suoi palinsesti. Se in un primo momento l’incombente settimana sanremese aveva creato un anomalo ingorgo il prossimo 3 febbraio con una produzione in onda su ciascuna rete generalista, complici i dati deludenti della seconda puntata del reality (2.405.000 telespettatori ed il 13,28% di share), a Cologno hanno scelto di rimescolare le carte.Slittano, in maniera saggia, Leche con l’Isola condividono i conduttori del secondo appuntamento settimanale (al via nelle prossime settimane), Marcuzzi e Gialappa’s, e la durata fiume. Sul fronte Rete 4, l’ultima puntata dievita di spostarsi alla. Al momento Lerisultano in palinsesto per10 febbraio (ma su Canale 5 ci sarà ancora L’Isola), mentre lo show di Roberto Giacobbo saluterà i ...