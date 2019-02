'L'autorizzazione a procedere per Salvini è molto diversa dalle altre' - dice D'Uva - M5s - : 'Decideremo leggendo attentamente le carte, ma già ora possiamo dire che Salvini non si sta nascondendo dietro l'immunità per vicende personali. Qui si parla di azione politica': ad affermarlo è il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva, che in un'intervista al Corriere della Sera ha assicurato che sulla Diciotti il ministro dell'Interno ha '...

D'Uva (M5s) : "L'autorizzazione a procedere per Salvini è molto diversa dalle altre"" : "Decideremo leggendo attentamente le carte, ma già ora possiamo dire che Salvini non si sta nascondendo dietro l'immunità per vicende personali. Qui si parla di azione politica": ad affermarlo è il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva, che in un'intervista al Corriere della Sera ha assicurato che sulla Diciotti il ministro dell'Interno ha "assolutamente" agito nell'interesse nazionale e "quella non era la linea di ...

Diciotti - per Conte votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare Salvini : Conte difende Salvini: "Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico". Salvini a 'Porta a Porta': "Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare"Continua a leggere

Di Maio : 'Si all'autorizzazione a procedere contro Salvini' : Il vice-premier grillino ha commentato il possibile procedimento giudiziario ai danni del ministro Matteo Salvini: 'Lui ha detto di volersi sottoporre al processo per sequestro di persona aggravato, quindi il Movimento Cinque Stelle non gli farà un dispetto e in Senato voterà a favore della richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui' - spiega il leader grillino. Di Maio aggiunge anche che nell'eventuale processo contro il ministro ...

Giuseppe Conte scudo umano. M5s prepara la strada per votare No all'autorizzazione a procedere su Salvini : Eccola, la mossa del cavallo per cercare di non far avvitare la situazione come la cupola del Borromini di Sant'Ivo alla Sapienza all'ombra della quale si riunisce la Giunta per le immunità di Palazzo Madama. Cercare di trasformare quello che è proceduralmente un voto sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini come una richiesta di consenso alla linea politica dell'intero governo.È questa la prima mediazione ...

Di Battistai : "Voteremo sì all'autorizzazione a procedere" : Alessandro Di Battista ribadisce la posizione del Movimento 5 Stelle in merito all'autorizzazione a procedere contro il ministro degli Interni Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. "Credo proprio che voteremo sì all'autorizzazione a procedere, poi cercheremo una soluzione tutti assieme" ha detto l'esponente pentastellato.Il ministro dell’Interno dopo aver detto di essere pronto a farsi processare è tornato sui suoi passi spiegando ...

Fedriga : "Se M5s vota sì all'autorizzazione a procedere contro Salvini si rimette in discussione tutto" : Se il Movimento 5 stelle, come annunciato, manterrà fede all'idea di votare a favore dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini l'alleanza con la Lega potrebbe subirne le conseguenze. È questo il senso delle parole di Massimiliano Fedriga. "Dal mio punto di vista c'è da rimettere in discussione tutto", ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, intervistato a Radio anch'io."Bisogna capire se il ...

I Cinquestelle voteranno o no l'autorizzazione a procedere contro Salvini? : Oggi più che mai è il giorno di Matteo Salvini che rischia un processo per il caso della nave Diciotti. Questa mattina la giunta delle elezioni e delle immunità del Senato si riunisce per esaminare la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro il ministro dell'Interno per sequestro di persona aggravato per il caso della nave, rimasta per giorni alla deriva con 190 persone a bordo lo scorso agosto. La palla ai 5 Stelle ...

Caso Diciotti - in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini : I tempi non saranno lunghissimi: l'iter non durerà più di 15 giorni, poi la Giunta approverà una relazione da inviare all'Aula, chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del ...

Salvini - l'autorizzazione a procedere e la trappola per il M5s : “Devo pensarci. Ci dormirò sopra”. Così aveva detto Salvini a proposito dell’atteggiamento che dovrà prendere al momento della votazione al Senato sul processo che lo vuole sul banco degli imputati. Mentre riposava qualcuno deve aver scritto la lettera a sua firma pubblicata ieri dal Corriere della

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'autorizzazione a procedere va negata' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...

Alessandro Di Battista : “Sul caso Diciotti M5S voterà per l’autorizzazione a procedere” : "Credo proprio che voteremo a favore di sì alla autorizzazione a procedere: poi cercheremo una soluzione tutti assieme", ha detto Di Battista a 'Porta a Porta'. Questa sera Luigi Di Maio incontrerà i senatori pentastellati membri della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato per decidere come votare.Continua a leggere