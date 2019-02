L' auto elettrica può farti risparmiare sulle bollette di casa?

Rivoluzione elettrica in quota : auto - pulmino per turisti e 3 colonnine di ricarica in Valle Stura : La Valle Stura è la prima area montana della provincia di Cuneo ad avviare la Rivoluzione elettrica della mobilità pubblica. L'Unione montana Valle Stura, infatti, beneficiando di due bandi della ...

Alberto Bombassei : «Con l'auto elettrica è a rischio un milione di occupati in Europa» : Primazia che, poi, si traduce nell'influenza esercitata da Pechino sui Paesi del Terzo Mondo dove si trovano le materie prime con cui produrre motori e batterie», dice Bombassei, presidente della ...

auto elettrica - Bosch diventa azionista unico dei motori EM-motive : Roma, 24 gen., askanews, - Bosch assumerà il controllo totale di EM-motive, una delle più affermate aziende europee di produzione di motori elettrici. Nel 2011, Bosch e Daimler avevano fondato EM-...

auto : ecco URBAN EV la prima citycar elettrica di Honda [GALLERY] : 1/14 ...

auto : ecco Rapide E la prima elettrica di Aston Martin [VIDEO] : Il primo veicolo elettrico di Aston Martin si chiamerà Rapide E. A mostrare le prime immagini del prototipo in anteprima è Andy Palmer, amministratore delegato della casa inglese. Con un breve video caricato sul proprio profilo Twitter, il presidente mostra le linee del tanto atteso primo modello totalmente elettrico della casa britannica. La notizia farà felici gli appassionati e non solo, finalmente l’EV inglese sta muovendo i primi ...

Ecco un’anteprima del sistema HMI di Google in arrivo sull’auto elettrica Polestar 2 : Polestar ha twittato interessanti anticipazioni sul nuovo sistema HMI di Google, il cui esordio dovrebbe avvenire nel corso del 2018 con Polestar 2 L'articolo Ecco un’anteprima del sistema HMI di Google in arrivo sull’auto elettrica Polestar 2 proviene da TuttoAndroid.

auto elettrica - Marcozzi - Motus-E - : ecco i falsi miti da sfatare : Roma, 23 gen., askanews, - 'Ci troviamo di fronte a due emergenze ambientali. La prima è l'inquinamento locale delle nostre città. Il traffico convenzionale genera particolato, ossidi di azoto e zolfo,...

Nissan Leaf è l'auto elettrica più venduta in Italia e in Europa : Milano, 21 gen., askanews, - Nissan Leaf è il veicolo 100% elettrico più venduto in Italia e in Europa e l'auto più venduta in assoluto in Norvegia, con un successo di vendite senza precedenti La ...

auto elettrica - cosa vuol dire averla per davvero? : Su questo mio blog, si è discusso parecchio di veicoli elettrici, spesso scatenando grandi discussioni. Ma quasi nessuno di quelli che si sono dichiarati pro o contro all’idea lo fa avendone cognizione diretta – ovvero da possessore di Auto elettrica. Non c’è di che stupirsi, qualche mese fa ero a un convegno sulla mobilità elettrica e uno degli oratori ha chiesto agli astanti – in principio tutti esperti della materia – quanti ...

Sull'auto elettrica Di Maio & Co danno i numeri : Con l’ideazione della contestata ecotassa il governo gialloverde ha dimostrato di avere particolare attenzione nei confronti dell’auto elettrica, tanto da essere disposto (quasi) a tutto pur di incentivarla. A tal proposito, sempre nella ciclopica, ma poco letta, legge di bilancio, c'è anche la modi

auto : ecco il restyling 2019 dell’elettrica Hyundai Ioniq [GALLERY] : 1/4 ...

auto - attacco hacker all’elettrica Model 3 di Tesla : Se parliamo di sicurezza in ambito Automotive non ci riferiamo solamente a sistemi che possano prevenire, evitare o limitare danni agli occupanti in caso di incidente. La sicurezza in questo campo riguarda anche la vulnerabilità dell’Auto dovuta alle moderne tecnologie dei sistemi di bordo, infatti se fino a un decennio fa il peggior nemico della nostra Auto era il ladro adesso è diventato l’hacker. Pensiamo ai sistemi di sblocco delle portiere ...

Decolla l'alleanza Ford-Volkswagen. L'accordo sui commerciali dovrebbe allargarsi ad auto elettrica e guida autonoma : DETROIT - La sensazione è che potrebbe essere solo un primo passo. La nascita di un nuovo gigante. Nelle fredda città del Michigan dove è in corso il salone dell'auto,...

auto : nel 2019 arriva la Mini elettrica [GALLERY] : 1/24 ...