Landini al Fatto Quotidiano | “Il M5s rischia di fare la stampella della Lega Il governo

(Di venerdì 1 febbraio 2019) “In quel paese qui” si manifesta il 9 febbraio. Appena eletto segretario generaleCgil, Maurizio, nella sua prima intervista a unnazionale, oltre a lasciarsi sfuggire l’intercalare ormai famoso (ma solo dopo un’ora di colloquio) mette l’accento sulla scadenza di piazza che sta costruendo insieme a Cisl e Uil. Non solo perché si preannuncia come una grande manifestazione contro il(da piazza del Popolo è stata spostata a piazza San Giovanni), ma anche per il forte richiamo a valori fondamentaliCostituzione: “Antifascismo e antirazzismo”. Sottolinearli ora espone la Cgil alla sfida all’egemonia di Matteo Salvini. E in questa conversazionemanda anche un messaggio preciso al Movimento 5 Stelle: “no dila. Ilsi confronti invece con il sindacato. La democrazia è la mediazione tra tanti interessi ...