Mobilità elettrica - l’Americana Solaredge compra l’umbra Smre per creare un polo mondiale : I macchinari di Smre (foto: sito Smre) Ci sarà un po’ della competenza italiana nella svolta verso la Mobilità elettrica della multinazionale statunitense Solaredge, leader nel settore delle tecnologie per l’energia intelligente, che ha annunciato di voler acquisire la società italiana Smre, che produce componenti tecnologiche per veicoli elettrici. Secondo gli accordi di acquisizione, il colosso americano, che ha una capitalizzazione di 1,7 ...

L'America crea oltre 300mila posti di lavoro. Battute le attese : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto, a dicembre , sorprendendo positivamente gli osservatori e smorzando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di disoccupazione,...

Jennifer Mischiati nel film italiano “Creators – The Past” con Gerard Depardieu e nel film Americano “Little America”. : Classe ’86, sguardo profondo e una bellezza che lascia il segno. Lei è Jennifer Mischiati, attrice talentuosa di Roma con alle spalle già numerosi lavori. Inizia la sua carriera a 14 anni come modella. Nel 2004 vince il titolo di Miss Roma e in premio riceve un anno di formazione presso la scuola di teatro Ribalte di Enzo Garinei. Da quel momento inizia il suo sogno di salire sul palcoscenico e non scendere mai più. Incominciano i numerosi ...