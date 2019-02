La stampante in hotel non funziona | Brazao salva il trasferimento al Parma correndo al…

sportfair

: ITT PRIMO nel 2017-18 e nel 2018-19 - il PROGETTO HOTEL 4.0 - il PLASTICO di un ALBERGO AUTOMATIZZATO - SMARTPHONE… - enzoexposyto : ITT PRIMO nel 2017-18 e nel 2018-19 - il PROGETTO HOTEL 4.0 - il PLASTICO di un ALBERGO AUTOMATIZZATO - SMARTPHONE… - enzoexposyto : ITT PRIMO nel 2017-18 e nel 2018-19 - il PROGETTO HOTEL 4.0 - il PLASTICO di un ALBERGO AUTOMATIZZATO - SMARTPHONE… - enzoexposyto : ITT 1º in CAMPANIA nel 2017-18 - il PROGETTO HOTEL 4.0 - il PLASTICO di un ALBERGO AUTOMATIZZATO - SMARTPHONE e TAB… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) A causa di un guasto al centro commerciale, il portiere brasiliano si è fatto accompagnare in un centro commerciale per stampare i documenti utili per il suo passaggio alUnache fa le bizze e unche rischia di saltare, con tutti i risvolti negativi che ne conseguono. E’ quanto accaduto al portiere brasiliano, preso dalin sinergia con l’Inter. Nel momento di stampare i documenti per il suo passaggio agli emiliani, si è verificato un problema con ladell’che ospita il Brasile in Cile per il Sub20, spingendo il giocatore a correre in un centro commerciale.Accompagnato dalla sicurezza, il giovane portiere verdeoro è riuscito ad ottenere i documenti, firmandoli e rispedendoli indietro in tempo utile per chiudere il suoin Italia. Un curioso retroscena che non ha impedito adi arrivare ...