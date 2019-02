La Sea Watch sbarca | ma Salvini vuole bloccare l' ingresso delle Ong in Italia

Sea Watch - la ministra francese Loiseau : "Toni forti non significa persone forti" : Ci sono volute più di due settimane per sbloccare la situazione della nave Sea Watch 3, arrivata stamattina al porto di Catania dopo l'accordo raggiunto per la redistribuzione dei 47 migrati a bordo tra 8 Paesi UE, Italia e Francia compresi, e tra i primi ad esprimere soddisfazione per l'esito positivo, e con l'occasione lanciare una frecciatina non troppo velata all'esecutivo gialloverde, c'è stata anche Nathalie Loiseau, la ministra ...

Sea Watch - prima notte a terra per i 47 migranti sbarcati dalla a Catania : I 15 minori sono stati portati in una comunità protetta, gli altri nell'hot spot di Messina per l'identificazione. Poi la redistribuzione in 7 paesi Ue. Accertamenti della polizia su nave e Ong, ...

Migranti : prima notte in centro protetto per 15 minori Sea watch : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - prima notte nel centro di accoglienza protetto per minori per i quindici ragazzi dai 14 ai 17 anni, tutti non accompagnati, sbarcati ieri mattina dalla nave Sea watch al porto di Catania. Per ogni minore, il più piccolo ha 14 anni, il Tribunale dei minori di Catania ha

Migranti : equipaggio Sea Watch ascoltati fino a tardi da Polizia giudiziaria : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Sono stati ascoltati fino a tarda ora i componenti dell'equipaggio e il comandante della nave Ong Sea watch 3 che è sbarcata ieri mattina al porto di Catania. Gli uomini di Guardia Finanza, Polizia e Capitaneria di porto sono saliti sulla nave subito dopo la fine dello

La Sea Watch a Catania - migranti in festa : saranno distribuiti in 9 paesi dell'UE : La motonave 'Sea Watch 3' ha finalmente attraccato al molo di Levante nel porto di Catania. Appena terminate le manovre di rito, i migranti a bordo hanno festeggiato il proprio arrivo sulla terraferma, abbracciandosi calorosamente tra di loro e con i membri dell'equipaggio di bordo dell'imbarcazione della O.N.G. tedesca battente bandiera dei paesi Bassi. Sul natante erano presenti 47 migranti, di cui quindici minorenni non accompagnati, soccorsi ...

Sea Watch - migranti scambiano fuochi d’artificio per esplosioni e si gettano a terra per paura : Un gruppo di ragazzini, tutti minori appena sbarcati, si sono gettati improvvisamente a terra spaventati a morte: credevano di trovarsi di nuovo di fronte a bombe ed esplosioni. Erano in realtà i tradizionali fuochi d'artificio fatti esplodere in vista della Festa di Sant'Agata, Santa patrona di Catania.Continua a leggere

Sea Watch : “Polizia a bordo - e in mare nessuna nave ong”. Salvini : “Perché hanno paura?” : La denuncia dell'Ong: "A bordo le richieste di informazioni da parte della polizia continuano. Nel frattempo il Mediterraneo rimane senza navi civili di soccorso". Il ministro degli Interni Matteo Salvini replica: "Secondo voi perché i 'signori' della nave Ong Sea Watch hanno paura della Polizia a bordo???"Continua a leggere

Sea Watch - scambiano fuochi d’artificio per esplosioni : ragazzini si gettano a terra per paura : Uno scoppio, poi un altro. E un altro ancora. I tradizionali fuochi d’artificio a Catania, in vista della Festa di Sant’Agata, Santa patrona della città. Ma alcuni dei ragazzini, di minore età, quindici in tutto, appena scesi dalla nave, durante le operazioni di identificazione, si sono gettati a terra spaventati perché convinti che fossero esplosioni o bombe. Proprio come accadeva in Libia. O nei loro paesi di origine. Poi i mediatori ...

Sea Watch - il messaggio che tradisce la Ong : Salvini li inchioda - di cosa hanno paura : Sale il nervosismo tra i componenti dell'equipaggio della nave Ong Sea Watch, ancorata nel porto di Catania dopo aver fatto sbarcare i 47 immigrati tenuti a bordo per oltre dieci giorni. Da questa mattina la polizia italiana sta svolgendo diversi controlli sul contro della Ong, anche a bordo della n

Matteo Salvini : “Ci sono irregolarità su nave Sea Watch. Italia accoglierà un solo migrante” : Matteo Salvini parla a 'Porta a Porta' del caso della nave Sea Watch 3: "Mi risulta che ci siano più elementi di irregolarità nella Sea Watch: col mare in tempesta invece di andare in Tunisia sono venuti in Italia. Quanto meno strano. Stiamo verificando con il ministro delle Infrastrutture chi far entrare e chi no, per verificare se ci saranno altri trafficanti di esseri umani".Continua a leggere

Sondaggio Ghisleri - Matteo Salvini in volo dopo Sea Watch : di quanto sale in sole 24 ore : A furia di assecondare sempre e comunque i magistrati, sia i grillini che i piddini rischiano di farsi travolgere dallo tsunami leghista che dal caso Diciotti e il possibile processo contro Matteo ...