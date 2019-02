La beneficenza in America si fa al bar

vanityfair

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Okra Charity SaloonOregon Public HouseRobin des BoisMadam's Organ Blues BarThe Ginn MillCoup bar4100 barCaña, Los AngelesIn Italia c’è l’usanza del caffè sospeso che da Napoli è arrivata anche in altre città, persino nella fredda Milano. Negli Stati Uniti e in Canada, invece, stanno diventando sempre più comuni i charity bar in cui non si offre da bere a qualcun altro che verrà dopo di noi, ma l’importo della consumazione viene devoluto in. Tra l’altro potrebbe essere più semplice giustificarsi quando si va al bar a bere un drink: «Esco a fare».L’INIZIO Certo, tanti fannoogni tanto, ma questi bar devolvono l’intero ricavato, non parte di esso, tenendo per sé solo il necessario per coprire le spese. Pionieri sono stati l’Okra Charity Saloon a Houston, in Texas e l’Oregon Public House a Portland. Il primo l’anno passato ha fatto ...