Kim Kardashian bionda e super sexy per San Valentino

: @raphcrawford come kim kardashian che annusa le carie - kyliezmilkovich : @raphcrawford come kim kardashian che annusa le carie - giancontaldo : Ma quelli che non rispondo nei commenti, esattamente, chi si credono di essere? Lady Gaga oppure Kim Kardashian ?????? - edoarwski : Pochi cazzi, Georgina gli da 3 giri a Irina. Anche a Kim Kardashian???? -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sanè alle porte e Kimlo festeggia a modo suo, ovvero con una serie di foto piccanti pubblicate su Instagram. La star dei social ammicca seducente all’obiettivo, inguainata in abiti attillati o indossando solo la lingerie. La serie di post non è casuale, ma lo scopo è quello di promuovere la nuova fragranza prodotta dal suo brand, che uscirà proprio in occasione della festa degli innamorati.Biondissima per l’occasione, Kimsi è fatta immortalare in pose, mostrando tutte le sue forme sinuose, come spesso le piace fare. Ma la campagna social non è l’unica sua “arma” per lanciare il nuovo profumo: Kim ne ha inviata una bottiglia in omaggio alle sue amiche vip, come Chloe Grace Moretz e Taylor Swift.