Karl Lagerfeld e Carine Roitfeld | nuovo progetto in arrivo

vanityfair

: Con Parigi sommersa dalla neve, Chanel ha intrapreso un viaggio verso un soleggiato scenario mediterraneo in occasi… - NewsEventsTurin : Con Parigi sommersa dalla neve, Chanel ha intrapreso un viaggio verso un soleggiato scenario mediterraneo in occasi… - francescosboni : DOVRANNO PAGARMI E TRILIONI E TRILIONI DI DOLLARI ENTRO POCO AFFINCHE' IO CONCEDA DI RIVENDERE TUTTI I MIEI MARCHI… - 1SpringHub : Karl Lagerfeld assente per la prima volta dalla sfilata Haute Couture Chanel. #1SpringHub #FashionTextileNetwork… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Aprile 2004Maggio 2007Ottobre 2008Settembre 2009Maggio 2010Maggio 2011Maggio 2011Maggio 2012Maggio 2012Marzo 2012Novembre 2012Ottobre 2012Luglio 2013Settembre 2014Ottobre 2018Ci ha fatto preoccupare, quando all’ultima sfilata di Alta Moda al Grand Palais non è uscito a salutare il pubblico, come da lunga tradizione. C’era, al suo posto, Virginie Viard, suo braccio destro, che forse un giorno (molto lontano, ci auguriamo tutti) ne prenderà il posto. Forse. Perché il maestro è tornato al lavoro, pronto a far parlare di sé e a dare nuovi impulsi e ispirazioni, annunciando al mondo il suo ennesimo, un’altra, speciale collaborazione. Non con Kaia Gerber o con il suo assistente personale e guardia del corpo Sébastien Jondeau, ma con. «Niente di» direte voi. E invece no.LEGGI ANCHEHaute Couture, le immagini più belle da ParigiPerché, è vero, ...