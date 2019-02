Juventus | tutti i movimenti del mercato bianconero di gennaio

Fallimento Juventus - la stagione rischia di diventare un incubo : il flop Ronaldo e tutti gli ‘orrori’ di Allegri : E’ già Fallimento Juventus, inaspettato considerando l’importantissima campagna acquisti portata avanti dai bianconeri, su tutti l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Addio Triplete per la squadra di Allegri, la Juventus è stata infatti eliminata nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Anzi umiliata dall’Atalanta. Partita incredibile della squadra di Gasperini che almeno oggi ha dimostrato di essere superiore ma ...

Juventus - tutti i nomi per sostituire Benatia : anche CR7 porta il suo “candidato” : Mehdi Benatia ai saluti con la Juventus, il Qatar chiama ed il marocchino ha deciso di rispondere: bianconeri adesso a caccia di un sostituto d’esperienza Mehdi Benatia ha chiesto la cessione alla Juventus. Il calciatore marocchino ha offerte molto ricche dal Qatar e dunque potrebbe volare all’estero per chiudere la sua carriera. I bianconeri però, con Barzagli a mezzo servizio, devono imperativamente trovare un valido ...

Sky- Juventus - Ramsey ha firmato : ecco tutti i dettagli : Juventus Ramsey- Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Aaron Ramsey ha messo nero su bianco il suo passaggio in maglia bianconera. Un trasferimento che verrà concretizzato a cavallo della prossima estate, del quale, ora come ora, è atteso solamente l’annuncio ufficiale. Come riportato dal noto giornalista esperto di mercato, il centrocampista ha firmato il […] L'articolo Sky- Juventus, Ramsey ha firmato: ecco tutti i ...

Albo d’oro Supercoppa Italiana calcio : tutti i vincitori. Chi andrà in testa tra Juventus e Milan? : A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. Questa competizione, fondata nel 1988, era stata vinta per sette volta sia dai bianconeri che dai rossoneri che dunque oggi si sono fronteggiate per balzare in solitaria al comando dell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro della Supercoppa Italiana ...

Juventus - Dybala apre al grande ritorno : ''Tutti vorrebbero giocare con Pogba'' : Una Juventus sempre più forte e perchè no con un Paul Pogba in più, Paulo Dybala apre al clamoroso ritorno a Torino del centrocampista francese. Un grande feeling in campo e fuori, Paulo Dybala ...

Juventus - Dybala : "Tutti vorrebbero Pogba - Messi e CR7 i numeri uno" : ... in casa bianconera tutti vorrebbero riabbracciare il centrocampista campione del mondo e in particolare il suo grande amico Paulo Dybala , che intervistato da ' Telefoot ' ha mandato chiari messaggi ...

Juventus - patto Champions : tutti blindati per la Coppa : TORINO - Squadra che vince non si cambia. Almeno non a metà di una corsa entusiasmante, che può portare in dote un en plein di tre Coppe. L'ha ribadito, come messaggio augurale di inizio anno, anche ...

Juventus - Romero vicinissimo : i bianconeri hanno anticipato tutti : Juventus Romero – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Juventus, Romero vicinissimo: i bianconeri hanno anticipato tutti ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - la rovesciata contro la Juventus è il gol più bello dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Calcio - Freccero attacca la Juventus : “Vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente” : “La Juventus vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente”. Le parole di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, durante la conferenza stampa in viale Mazzini, stanno facendo discutere. Social e siti specializzati lo stanno attaccando per il suo commento sul campionato italiano di Calcio. “Ormai non lo seguo più. Guardo quello inglese”. Freccero ha anche espresso la volontà di riportare Daniele ...

Juventus - Paratici scatenato : tutti i dettagli sul colpo Ronaldo : “Ronaldo è Ronaldo, c’è poco da dire. Siamo felici di lui non solo dal punto di vista tecnico. Lavora duramente tutti i giorni ed è un esempio. Perché quando guardi il numero 1 lavorare così, tutti si sentono in obbligo di fare lo stesso”. Sono le parole di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus nel corso di una conferenza al Globe Soccer di Dubai. “Si allena tantissimo ed è attento ad ogni ...

Juventus - Ramsey è il primo nome : i bianconeri vogliono anticipare tutti : Juventus Ramsey – La corsa in solitaria in campionato, a +9 dalla seconda Napoli, non ferma le ambizioni della Juventus di Allegri. I bianconeri infatti, si stanno preparando ad un mercato stellato fatto di tante occasioni. La prima? Aaron Ramsey. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza del Psg, ma anche di Real e Bayern, per il centrocampista […] L'articolo Juventus, Ramsey è il primo nome: i bianconeri vogliono ...

Ronaldo e la Juventus : tutti i record del 2018 : Come in ogni maratona, e una stagione calcistica lo è, lunga dieci mesi, nessun record a metà strada ha un valore se non puramente statistico. Il successo si misura alla fine con il numero e la ...

Juventus - retroscena Cristiano Ronaldo : il ds Paratici svela tutti i segreti della trattativa : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato dell’affare Ronaldo, svelando tutti i retroscena della trattativa andata in porto la scorsa estate Niente più segreti, tutto alla luce del sole per spiegare una volta per tutte l’operazione Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Juventus Paratici è uscito allo scoperto, parlando senza remore ai microfoni di Sky Sport e raccontando i retroscena della trattativa del ...