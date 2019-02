Juventus-Parma | conferenza Allegri | LIVE ore 15 | 30

Juventus-Parma - probabili formazioni - : La Juventus è chiamata al riscatto immediato con il Parma nell'anticipo serale della 22esima giornata di serie A. Dominante in campionato, la squadra bianconera è crollata fragorosamente a Bergamo in ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? Partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

Juventus verso il Parma : difesa inedita e un Mandzukic in più : La Juventus vuole dimenticare subito Bergamo, l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia. Per farlo Allegri, finito nel mirino della critica, deve battere il Parma e continuare la striscia positiva in campionato dove sta dominando con 59 punti, frutto di 19 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Allo Stadium sabato alle 20,30 (diretta streaming su DAZN) i bianconeri arrivano incerottati, con la difesa a pezzi ma ritrovano Mario Mandzukic. Il ...

Giacomelli per Juventus-Parma - Pairetto per Napoli-Sampdoria : Ecco gli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 22/a giornata (terza di ritorno) del Campionato di Serie A in programma domenica 3 febbraio alle 15:00. Cagliari-Atalanta (lunedi' 4-2, ore 21): Valeri di Roma 2 (Del Giovane-Marrazzo/IV: Marini; var: Piccinini, avar: Vuoto); Empoli-Chievo (sabato 2-2, ore 15): Di Bello di Brindisi (Caliari-Liberti/IV: Rapuano; var: Doveri, avar: Preti); ...

Juventus - idea Bruno Alves : il Parma sarebbe contrario alla cessione (RUMORS) : La sconfitta subita dalla Juventus, in Coppa Italia con l'Atalanta di mister Gasperini, rischia di avere pesanti ripercussioni sul cammino della squadra bianconera, sia nel Campionato di Serie A che nella prestigiosa Champions League. Infatti, ieri Giorgio Chiellini si è infortunato al polpaccio destro. L'infortunio sarà valutato attentamente dallo staff medico della Juventus. Ma dato che il difensore centrale juventino ha subito diversi ...

Serie A Parma - Barillà : «Daremo il massimo contro la Juventus» : Parma - "Devo dire che a inizio anno ero aperto a qualunque decisione che avrebbe preso la società, sapevamo che il Parma avrebbe dovuto allestire una rosa importante per disputare la Serie A, dunque ...

