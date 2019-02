Julen | il dolore del papà José | “Chiudo gli occhi e vedo la stessa cosa | il pozzo”

Julen - il dolore dei genitori - che avevano già perso un figlio : “Un’altra volta no!” : “Un’altra volta no! Un’altra volta no!!!”. Così, come riporta il sito di El Mundo, i genitori del piccolo Julen avrebbero urlato poco prima che gli venisse comunicata la notizia del ritrovamento del corpo del loro bambino, caduto in un pozzo selle campagne di Totalán, vicino Malaga, in Andalusia, domenica 13 gennaio. È la seconda terribile tragedia che colpisce la coppia: nel 2017 avevano già perso il loro primogenito, Oliver, morto all’età di ...