Italiano trovato morto scalo Barcellona

Un ragazzo di 26 anni, originario di Isola Liri (Frosinone) è statomercoledì scorso all'aeroporto di. Il giovane, arrivato asabato scorso, sarebbe "precipitato dal tetto dell'aeroporto". Indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti. Si attende anche l'autopsia. Il giovane, diplomato all'Ipsia e figlio di un consigliere comunale Pd, era andato nella città catalana per trovare lavoro come pizzaiolo.(Di venerdì 1 febbraio 2019)