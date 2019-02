Istat | governo nomina presidente il demografo Blangiardo Mimmo Parisi a capo dell’Anpal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) IlGian Carloè statoto ufficialmentedell’. Il consiglio dei ministri ha deliberato lagiovedì pomeriggio su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e visto il parere favorevole espresso dalle commissioni di Camera e Senato. Lo stesso cdm su proposta del ministro del Lavoro Luigi Di Maio hato per un triennio il professor Domenico, docente di sociologia alla Mississippi State University, alla presidenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro che avrà un ruolo cruciale nella gestione del reddito di cittadinanza.Ladi, professore ordinario all’università Bicocca di Milano, attendeva da mesi il via libera politico. Il suo nome infatti circolava da quest’estate. Sono passati mesi tra stop and go e polemiche sulla sua vicinanza alla Lega. Il via ...