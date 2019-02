Isola dei Famosi | incidente in diretta | il mago Otelma si infortuna nel corso di una prova

«L’Isola dei Famosi 2019» : dalla caduta del Divino al ritorno della «canna» : Isola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le ...

Isola dei Famosi 2019 - Francesca Cipriani spinge il Divino Otelma che si ferisce : Piccolo incidente in diretta durante la prova ricompensa dell' . Nella foga di aiutare i naufraghi Francesca Cipriani ha spinto in malo modo il Divino Otelma che perde l'equilibrio cadendo a faccia in ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi inferocita con Vitale : ‘Dovresti essere eliminato’ : Nella seconda puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, Alessia Marcuzzi ha deciso di affrontare a muso duro il concorrente John Vitale, chiedendo l’eliminazione dal gioco di quest’ultimo. Vitale paga le offese scritte sui social, un anno fa, contro Barbara D’Urso. Il 'processo' a John Vitale Nel corso della puntata, Alessia Marcuzzi ha chiamato Il naufrago John Vitale per mostrargli i messaggi che questi ...

Riassunto L'Isola dei famosi 2019 - 2^ puntata di ieri : torna la Cipriani - Mega eliminata : ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di questa nuova edizione delL'Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi, la quale è stata caratterizzata da un bel po' di colpi di scena. In primis, abbiamo visto che in Honduras sono ritornati Francesca Cipriani e il divino Otelma, poi c'è stata la prima eliminazione definitiva dal gioco e anche l'annuncio di due nuovi concorrenti che si metteranno in gioco dalla ...

Isola dei famosi - riassunto seconda puntata : fuori Taylor - nuove nomination il 3 febbraio : La seconda puntata dell'Isola dei famosi 2019 è andata in onda ieri 31 gennaio su Canale 5 confermando molte delle aspettative della vigilia. Il nome del primo eliminato di questa edizione è stato ufficialmente svelato e si è parlato anche di un finalista di Saranno Isolani, accusato di avere scritto delle parole pesanti sui social network nei confronti di Barbara d'Urso. Ma le novità hanno riguardato anche lo sbarco in Honduras da parte delle ...

Isola dei famosi - lo spogliarellista John Vitale e l'effetto boomerang dei social : Se l'anno scorso la seconda puntata dell'Isola dei famosi aveva dato avvio al cosiddetto 'canna gate', con Eva Henger che aveva accusato Francesco Monte di aver portato 'la troca nel programma', quest'...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Taylor Mega eliminata dall’Isola dei Famosi 2019 tra le rivelazioni sulla droga e il lancio di Mago Otelma della Cipriani (video) : Un'altra serata al top per L'Isola dei Famosi 2019 che quest'anno è partita alla grande e continua a tenere alti i ritmi. Concorrenti che vanno, altri che vengono e poi la prima eliminazione dell'edizione quella di Taylor Mega che, sbagliando i suoi calcoli, lascia il programma alla prima settimana. La sua bellezza, i gossip e i pettegolezzi non l'avevano fatta partire con il piede giusto se a questo sommiamo il fatto che lei stessa si è scavata ...

Isola dei Famosi - incidente in diretta per il divino Otelma. La Cipriani lo spinge e cade a terra : Francesca Cipriani e il divino Otelma sono arrivati all' Isola dei Famosi e questa sera avevano un compito ben preciso: aiutare gli altri naufraghi ad accaparrarsi più cibo. Peccato, però, che non sia ...

Isola dei famosi seconda puntata : nominati ed eliminato a sorpresa - Alessia furiosa : seconda puntata L’Isola dei famosi 2019, Taylor Mega eliminata a sorpresa La seconda puntata dell’Isola dei famosi 2019 è finita e anche questa volta il reality show è stato privo di momenti morti e a tratti anche istruttivo se pensate alle confessioni di Taylor Mega. Come sapete, l’influencer ha raccontato in settimana di aver avuto problemi con […] L'articolo Isola dei famosi seconda puntata: nominati ed eliminato a ...

Isola dei Famosi 2019 - Seconda Puntata : Incidente in Diretta! : Durante la Seconda Puntata de L’Isola Dei Famosi i momenti di tensione non sono mancati. Eliminata Taylor Mega. Jhon Vitale messo sotto processo per le frasi sessiste postate sui social contro Barbara D’Urso. Incidente durante una prova ricompensa! La Cipriani ha spinto il Mago Otelma su una pedana! Isola Dei Famosi 2019: Taylor Mega viene eliminata. La giovane durante la settimana si è aperta ed ha confidato delle cose intime della ...

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi sbotta contro John (che ha offeso la D’Urso) : «Se fosse per me - tu dovresti essere eliminato» : Alessia Marcuzzi contro John Vitale “Ho fatto una caz*ata. Chiedo scusa a tutta l’Italia e a tutte le donne del mondo, se ho scritto questa cosa“. A parlare è John Vitale, “galeotto” della quattordicesima edizione dell‘Isola dei Famosi. Nel corso della diretta di stasera, il ragazzo ha infatti dovuto fornire la sua versione dei fatti riguardo agli insulti, scritti sul suo profilo Facebook un anno fa, diretti a ...

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata in diretta : Paolo Brosio è il nuovo leader : Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata L’Isola dei Famosi 2019 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 21.33: Con qualche minuto d’anticipo rispetto alla scorsa settimana, inizia ...

Isola dei Famosi 2019 - Divino Otelma si fa male durante la prova ricompensa (spinto da Francesca Cipriani contro una fionda!) (Video) : Vi ricordate la famosa caduta dall'amaca del Divino Otelma vista durante l'edizione 2012 de L'Isola dei Famosi?Ecco, quella non è stata quasi niente in confronto a ciò che è accaduto al Divino durante la prova ricompensa della seconda puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Divino Otelma si fa male durante la prova ricompensa (spinto da Francesca Cipriani contro una fionda!) (Video) ...