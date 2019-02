Isola dei famosi | Francesca Cipriani massacra il Divino Otelma? La ridicola

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica Live) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

Isola dei Famosi 2019 - Francesca Cipriani : «Non volevo fare male al Divino - sono mortificata» : Francesca Cipriani La seconda diretta dell’Isola dei Famosi 2019 ha portato un po’ di stravolgimenti nella vita dei naufraghi in Honduras; oltre all’elezione del secondo leader Paolo Brosio e alla formazione dei nuovi team, sono sbarcate sull’Isola anche le due polene Francesca Cipriani e il Divino Otelma. I concorrenti, anche per questa settimana, sono stati divisi in due gruppi: i pirati di Playa Dos Paolo Brosio, ...

L’Isola dei Famosi - Capparoni a Paolo Brosio : “Ti sputo in faccia” : Kaspar Capparoni contro Paolo Brosio all’Isola dei Famosi Ieri è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, e ne sono successe davvero di tutti i colori tra clamorose eliminazioni e infinite polemiche. E poco fa è andato in onda su Canale 5 anche il daytime del reality che ha mostrato ai telespettatori un incredibile fuori onda. Cosa è successo? In pratica ieri sera nella palapa, Kaspar Capparoni, rivolgendosi a Paolo ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Le Iene non vanno in onda domenica - terremoto-Mediaset : la mossa per l'Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi 2019 - che ha registrato un flop d'ascolti - vIene spostata la domenica. Di conseguenza, Mediaset stravolge i palinsesti. Slittano anche Le Iene che - come evidenzia Davide Maggio - con l’Isola condividono i conduttori del secondo appuntamento settimanale (al via nelle prossime se

Isola dei Famosi - non solo Otelma : tutte le vittime di Francesca Cipriani : All'Isola dei Famosi Francesco Cipriani e il Mago Otelma sono appena sbarcati come Polene. Tuttavia, alla prima prova, l'esuberante showgirl ha spinto il Divino ferendolo alla testa. Lui non è che l'...

Isola dei Famosi 2019 - Francesca Cipriani dopo la caduta del divino Otelma : "Non volevo fargli del male - sono mortificata" : La puntata dell'Isola dei Famosi di oggi, venerdì 1 febbraio 2019, ha visto un riassunto di quanto accaduto, in prima time, ieri sera. La ciurma deve compiere i canonici 1000 giri per il riso. Maddaloni critica Grecia Colmenares perché non aiuta e collabora: "Mi girano i c0glioni. Danni per scontate delle cose, in questa vita non deve mai essere dato nulla per scontato"Taylor Mega ha utilizzato un po' di acqua potabile per i capelli e discute ...

Isola dei Famosi : tra i momenti trash - anche quello dove Francesca Cipriani ha mandato in infermeria il Mago Otelma. Ecco cosa è accaduto : L’idea di far tornare sull’Isola dei Famosi degli ex concorrenti trash in qualità di Polene pronte a conquistare un posto da naufrago è geniale e l’arrivo in Honduras di Francesca Cipriani e del Divino Otelma... L'articolo Isola Dei Famosi: tra i momenti trash, anche quello dove Francesca Cipriani ha mandato in infermeria il Mago Otelma. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia la Notizia - "Indagate sull'Isola dei famosi". Complotto a Mediaset : sesso e insulti - cosa va in onda : Scoppia il caso Barbara D'Urso a Mediaset. "Bullizzata dalla sua stessa rete" per quanto accaduto giovedì sera all'Isola dei famosi. In teoria Alessia Marcuzzi ha difeso la collega, denunciando gli insulti del concorrente John Vitale alla padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il "processo

Isola dei Famosi 2019 - crollo ascolti. Alessia Marcuzzi battuta : quale sarà la prossima mossa di Mediaset? : Alessia Marcuzzi si lecca le ferite dopo aver avuto il resoconto degli ascolti della seconda puntata de L'Isola dei Famosi : il crollo è palese, ma in parte giustificabile. Secondo i dati riportati da ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio rischia di bruciare vivo in diretta : terrore ed "Ave Maria" : Momenti di altissima tensione, giovedì 31 gennaio, all'Isola dei Famosi. Paolo Brosio vince la sfida del fuoco contro Grecia Colmenares. L'ex inviato del Tg4 nonostante il dolore e il fuoco rovente, resiste e vince la sfida. Forse si aiuta recitando qualche Ave Maria: lui, si sa, è molto devoto. All

