Isola dei Famosi | Francesca Cipriani abbatte il Mago Otelma a colpi di seno | diretta

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega eliminata : “Ho avuto problemi di tossicodipendenza”. E il Divino Otelma cade rovinosamente durante una prova : E’ Taylor Mega la prima eliminata della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, sconfitta al televoto da Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. L’influencer nel covo dei pirati ha rivisto le accuse nei suoi confronti, dopo che aveva dichiarato di voler partecipare al reality solo per tre settimane, così ha colto l’occasione per raccontarsi e svelare i suoi problemi con la tossicodipendenza: “Soffro di attacchi ...

Isola dei Famosi - la frase di Alda D'Eusanio su Demetra Hampton indigna i fan ed è bufera : L'opinionista dell'Isola dei Famosi 2019 Alda D’Eusanio ha indignato gli ospiti in studio e i fan di Demetra Hampton con una frase cattiva detta troppo impulsivamente durante la diretta di ieri sera. Parlando con la naufraga, Alda si è lasciata andare a un'uscita poco felice: "I tuoi 50… la tua bel

Ascolti tv giovedì 31 gennaio - successo per Che Dio ci aiuti - Isola dei Famosi in calo : Nuovo boom di Ascolti ieri per la serie con Elena Sofia Ricci Gli Ascolti di ieri, giovedì 31 gennaio, hanno visto protagoniste di un nuovo faccia a faccia Elena Sofia Ricci e Alessia Marcuzzi. La prima è tornata in onda su Rai1 con il consueto appuntamento con Che Dio ci aiuti 5. La nuova puntata […] L'articolo Ascolti tv giovedì 31 gennaio, successo per Che Dio ci aiuti, Isola dei Famosi in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Isola dei Famosi : crolla lo share. Alessia Marcuzzi in calo : L’Isola dei Famosi crolla al 13% di share: Alessia Marcuzzi battuta da Rai1 Non è un momento fortunato per i reality show. Forse il pubblico inizia a essere stanco delle classiche dinamiche che si vengono a creare; delle continua polemiche che sorgono come funghi in autunno; dei concorrenti che dovrebbero essere Famosi e in realtà non lo sono più di tanto. E’ un risveglio spiacevole per Alessia Marcuzzi e per tutta la squadra che ...

Isola dei Famosi - Alda D'Eusanio contro Demetra : "Bellezza sfiorita" : La seconda puntata de L'Isola dei Famosi ha messo in chiaro un fatto: le opinioniste quest'anno saranno molto attive e diranno come la pensano senza indorare troppo la pillola ai naufraghi. Che Alba Parietti e Alda D'Eusanio siano due donne senza peli sulla lingua è risaputo e le due donne sono pronte a dire la loro senza risparmiare nessuno. In particolare, Alda ieri è sembrata 'scatenata': l'opinionista, che ha preso di mira anche John per le ...

Ascolti tv - Isola dei famosi schiacciata tra Che Dio ci aiuti e la Coppa Italia : È ancora Rai1 con Che Dio ci aiuti a vincere la gara agli Ascolti del 31 gennaio. La quinta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci ha conquistato 5.682.000 telespettatori pari al 21.2% di share nel primo episodio, e 4.979.000 spettatori pari al 21.74% nel secondo episodio. Ascolti tv prime time Su Canale 5, come riporta Davidemaggio.it, la seconda puntata de L’Isola dei famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.405.000 telespettatori ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega crolla in diretta. Il dramma della droga : 'Ho paura che mia madre...' : Durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è tornata al centro della polemica : la modella ha dovuto ammettere un momento particolare del suo passato a causa della ...

Isola dei Famosi - il figlio di Grecia Colmenares : 'Mia madre mi ha abbandonato' - la clamorosa confessione : Parla il figlio di Grecia Colmenares , la star delle telenovelas sudamericane degli anni '80 oggi naufraga all' Isola dei Famosi 2019 . Gianfranco Pelegri oggi ha 27 anni e in un'intervista rilasciata ...

Isola dei famosi - la Marcuzzi furiosa con John : 'Quelli come te non li tollero' : Ieri, giovedì 31 gennaio, è andata in onda una nuova e sfavillante puntata dell'Isola dei famosi. Uno tra gli argomenti maggiormente discussi è stato quello riguardante il caso John Vitale. L'aspirante Isolano, infatti, si è trovato a dover fronteggiare una situazione alquanto spiacevole a causa di alcuni comportamenti adoperati al di fuori. La conduttrice Alessia Marcuzzi, infatti, lo ha pesantemente richiamato in merito ad alcune sue ...

Isola dei famosi - ieri ascolti flop : il reality si sposta a domenica per evitare Sanremo : Alessia Marcuzzi e Mediaset ce la stanno mettendo tutta per proporre un'edizione dell'Isola dei famosi scoppiettante e ricca di diversi spunti trash eppure il reality show di Canale 5 continua a non convincere. La conferma è arrivata dagli implacabili dati Auditel relativi alla puntata trasmessa ieri 31 gennaio, che ha sancito l'addio di Taylor Mega, prima eliminata di questa edizione. Sebbene i presupposti ci fossero tutti per evitare il flop ...

Isola dei Famosi - il figlio di Grecia Colmenares : "Mia madre mi ha abbandonato" - la clamorosa confessione : Parla il figlio di Grecia Colmenares, la star delle telenovelas sudamericane degli anni '80 oggi naufraga all'Isola dei Famosi 2019. Gianfranco Pelegri oggi ha 27 anni e in un'intervista rilasciata al Grand Hotel ha parlato del burrascoso rapporto con la madre: "Mia madre se ne è andata proprio qua

Isola dei Famosi - Taylor Mega crolla in diretta. Il dramma della droga : "Ho paura che mia madre..." : Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è tornata al centro della polemica: la modella ha dovuto ammettere un momento particolare del suo passato a causa della tossicodipendenza. Rivelazioni inaspettate emerse quando Alessia Marcuzzi ha mostrato all'influencer una clip in cui

Karina Cascella contro l'Isola dei Famosi 2019. Bocciata come opinionista : «Ecco tutta la verità» : Karina Cascella si sfoga su Instagram contro l' Isola dei Famosi 2019 , rivelando di essersi proposta per il ruolo di opinionista ma di essere stata scartata in favore di Alda D'Eusanio e Alba ...

Isola dei famosi - tracollo negli ascolti. Che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi : Mediaset - qua si mette male : Crolla l' Isola dei famosi , gli ascolti condannano Mediaset . Dopo il verdetto della serata di giovedì 31 gennaio, usando un po' d'ironia, si potrebbe dire: che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi . Il ...