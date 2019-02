Isola dei Famosi 2019 | crollo ascolti Alessia Marcuzzi battuta | quale sarà la prossima

Striscia la Notizia - "Indagate sull'Isola dei famosi". Complotto a Mediaset : sesso e insulti - cosa va in onda : Scoppia il caso Barbara D'Urso a Mediaset. "Bullizzata dalla sua stessa rete" per quanto accaduto giovedì sera all'Isola dei famosi. In teoria Alessia Marcuzzi ha difeso la collega, denunciando gli insulti del concorrente John Vitale alla padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il "processo

Isola dei Famosi - Paolo Brosio rischia di bruciare vivo in diretta : terrore ed "Ave Maria" : Momenti di altissima tensione, giovedì 31 gennaio, all'Isola dei Famosi. Paolo Brosio vince la sfida del fuoco contro Grecia Colmenares. L'ex inviato del Tg4 nonostante il dolore e il fuoco rovente, resiste e vince la sfida. Forse si aiuta recitando qualche Ave Maria: lui, si sa, è molto devoto. All

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi d'assalto : stivaloni e sopra... tutto in vista. Spettatori a bocca aperta : Un look audace e aggressivo per Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi. Nella puntata del 31 gennaio la bionda conduttrice si è presentata con stivaloni di pelle sopra il ginocchio e (quasi inesistenti) shorts. Rispetto al nude look sfoggiato al debutto (con qualcuno che ha messo in dubbio la presenz

Isola dei Famosi - lo sfogo del figlio di Grecia Colmenares : “Mia madre mi ha abbandonato : se ne è andata quando avevo più bisogno di lei” : “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. A dirlo è il figlio di Grecia Colmenares, Gianfranco, che, in un’intervista a Grand Hotel pochi giorni prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, ha parlato del suo rapporto con la madre. Oggi tra i due la situazione è “idilliaca”, in passato ci sono stati dei ...

Isola dei Famosi : Barbara D’Urso “bullizzata”. Lo sfogo di Signoretti : Riccardo Signoretti critica L’Isola dei Famosi: Barbara D’Urso “bullizzata?” La permanenza di John Vitale all’Isola potrebbe essere compromessa. Dal suo passato sono emersi alcun post sui social dove si leggono insulti sessisti e offese pesanti a Barbara D’Urso. I messaggi in questione sono stati mandati in onda nella puntata del 31 gennaio dell’Isola dei Famosi e questo gesto ha fatto storcere il naso a ...

Le Iene e Freedom saltano l’appuntamento di domenica per lasciare spazio a L’Isola dei Famosi : Le Iene L’Isola dei Famosi 2019 alla domenica costringe Mediaset a rivedere i suoi palinsesti. Se in un primo momento l’incombente settimana sanremese aveva creato un anomalo ingorgo il prossimo 3 febbraio con una produzione in onda su ciascuna rete generalista, complici i dati deludenti della seconda puntata del reality (2.405.000 telespettatori ed il 13,28% di share), a Cologno hanno scelto di rimescolare le carte. Slittano, in ...

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria contro Francesca Cipriani : "Quella spinta al Divino Otelma deve essere punita" : Francesca Cipriani una ne fa e cento ne combina. L'ennesimo gesto dell'esplosiva polena è diventata virale e parliamo naturalmente della spinta al Divino Otelma che ieri sera nel secondo appuntamento dell'Isola dei Famosi è stato suo malgrado protagonista di un incidente durante la prova di ricompensa che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze se non un taglio sulla testa. Isola dei ...

Le Iene Show saltano di domenica sera (per aiutare l'Isola dei Famosi?) : Una prima puntata ben riuscita e una "nuova" Alessia Marcuzzi non si stanno rivelando sufficienti a l'Isola dei Famosi, il reality Show di Canale 5 giunto alla quattordicesima edizione, per decollare definitivamente.I risultati Auditel di stamani hanno parlato chiaro e anche il risultato ottenuto dal kick-off è stato tutt'altro che entusiasmante. La colpa è da attribuire soprattutto ad una collocazione, il giovedì sera, oggettivamente non ...

Isola dei Famosi - John criticato per gli insulti alla D'Urso : 'E' cyberbullisimo' : All'Isola dei Famosi si sta abbattendo un vero e proprio ciclone. Dopo l'edizione dello scorso anno in cui venne fuori lo scandalo del canna-gate denunciato da Eva Henger ai danni di Francesco Monte, quest'anno a finire nel mirino è il naufrago John Vitale per gli insulti a Barbara D'Urso. La vicenda, passata inosservata fino a ieri, è stata portata alla luce da Selvaggia Lucarelli e sta facendo parlare molto l'opinione pubblica e gli addetti ai ...

Isola - Marina La Rosa si commuove per la sorpresa dei figli | VIDEO : La ex gieffina riceve un VIDEOmessaggio da parte di Renato e Gabriele, nati dall'amore per l'avvocato Guido Bellitti

Isola dei famosi - Alba Parietti e Alessia Marcuzzi travolgono di insulti John Vitale : processo in diretta : Non è bastato a John Vitale chiedere scusa a Barbara D'Urso in diretta all'Isola dei famosi per gli insulti che le rivolse contro un anno fa. La conduttrice Alessia Marcuzzi lo ha bastonato chiedendone la squalifica: "Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza conosce

Isola dei Famosi - parla il figlio di Grecia : "Mi ha abbandonato" : Ogni reality porta con sé un carico di gossip che riguarda i protagonisti non indifferente: tutti, nessuno escluso, hanno un passato alle spalle che viene tirato in ballo, proprio dalle persone che sono più vicine affettivamente. A pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi, il figlio di Grecia Colmenares ha rilasciato un'intervista alla rivista Grand Hotel, parlando del rapporto con la madre, definito ad oggi idilliaco, ma che in passato ha ...

Nicoletta Larini : "Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi 2019 non prenderà sbandate" : Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, alla vigilia della partenza del compagno per l'Honduras, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'Spy', fiduciosa che nessuna ragazza possa mettere a repentaglio il loro rapporto di coppia: Ho capito che il mai dire mai vince sempre. Già in un altro reality, Temptation, c’è stata una piccola crisi e l’abbiamo superata. Ora è solo: non sono pronta a giurarlo pubblicamente, ma sono certa ...