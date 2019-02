' Io | Leonardo' con Luca Argentero | al Los Angeles Italia Festival

Higuain - da Gazidis alla quasi rissa con Leonardo : cronaca di un addio annunciato : Il retroscena sull'addio di Gonzalo Higuain al Milan. Dai dissapori con Gazidis alla quasi rissa con Leonardo

La compagnia del cigno Leonardo Mazzarotto : “Ci rimasi male” - la confessione : Matteo de La compagnia del cigno è interpretato da Leonardo Mazzarotto: le dichiarazioni dell’attore Leonardo Mazzarotto è il giovane attore che veste i panni di Matteo in La compagnia del cigno. La serie TV di Rai 1 sta piacendo davvero moltissimo agli italiani e la storia di Matteo è una delle più coinvolgenti. Il ragazzo […] L'articolo La compagnia del cigno Leonardo Mazzarotto: “Ci rimasi male”, la confessione ...

Milan-Higuain - la verità : dal gran rifiuto di Marassi alla rissa sfiorata con Leonardo : Nessuno aveva fatto caso a quella finestra lasciata aperta in estate. Sì, il diritto di riscatto di Higuain rimasto in sospeso, si è rivelato una trappola in cui sono inciampati tutti. Lui per primo, ...

Leonardo Pieraccioni single innamorato - presenta Teresa Magni a Panariello e Conti : Leonardo Pieraccioni si è affrettato a dichiararsi single ospite in televisione a 'Domenica In', ma viene di nuovo sospeso assieme a Teresa Magni , la donna che come riportato da e gli amici di sempre ...

Leonardo Cenci - morto a 46 anni il maratoneta che lottava contro il cancro. Mattarella lo aveva nominato Cavaliere : È stato il primo italiano a correre per due volte la maratona di New York quando era già malato di cancro. Ma dopo sei anni di lotta contro la malattia Leonardo Cenci è morto a 46 anni a Perugia. Era ricoverato dal 24 dicembre. Con la sua forza era diventato simbolo della lotta alla malattia che, diceva, non doveva averla vinta sulla vita di tutti i giorni. Un “esempio civile” secondo Mattarella, che nel 2017 lo aveva insignito del ...

Leonardo-Fincantieri - no alle nozze Conte spegne i rumors e la Borsa : Giuseppe Conte smorza l'appeal sui titoli Leonardo e Fincantieri in Borsa. Dopo che ieri erano tornate a circolare le ipotesi della creazione di un maxipolo della difesa e della cantieristica, ipotesi già circolate la scorsa estate Segui su affaritaliani.it

Conte : destituite di fondamento le notizie sulla fusione Leonardo-Fincantieri : 'Non c'è alcuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo in corso di valutazione presso Palazzo Chigi'. Lo precisa una nota del governo smentendo le indiscrezioni di stampa. Il premier Conte, a ...

