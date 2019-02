Inter | le pagelle dopo il k o con la Lazio | Nainggolan è da 4 | 5

Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 1-1 (3-4 d.c.r). Strakosha eroe - errori fatali di Martinez e Nainggolan : La Lazio è la quarta semifinalista della Coppa Italia. I biancocelesti vincono la sfida infinita contro l’Inter ai calci di rigore. Nei supplementari Immobile aveva trovato il gol dell’1-0, prima del pazzesco pareggio di Icardi all’ultimo secondo su rigore. Finisce con gli errori di Lautaro Martinez e Nainggolan e con Strakosha eroe. Le Pagelle della partita INTER Handanovic 7: strepitoso su Caicedo e Immobile nel finale del ...

Torino-Inter 1-0 - le pagelle : Skriniar e Izzo i migliori in campo : Si è appena concluso il match tra Torino e Inter sul risultato di 1-0, andato in scena allo stadio Grande Torino e valido per la ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Gol vittoria messo a segno da Armando Izzo di testa dopo 35'. La squadra di Spalletti resta terza in classifica con quaranta punti, a meno otto dal Napoli. La compagine di Mazzarri sale a trenta punti, a meno tre dalla Sampdoria, attualmente sesta. La ...

Inter-Sassuolo 0-0 - le pagelle nerazzurre : Skriniar e De Vrij i migliori : L'anticipo serale della ventesima giornata, la prima del girone di ritorno in Serie A, tra Inter e Sassuolo termina sul risultato di 0-0. Sfida andata in scena in uno stadio Meazza a porte chiuse, aperte solo ai bambini della scuola calcio dopo i fatti di Inter-Napoli. I nerazzurri, la che settimana prossima affronteranno il Torino allo stadio Grande Torino, salgono a quota trentanove punti, a più sette sulla Roma. La squadra di De Zerbi, ...

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Perisic regala tre assist - male Brozovic : pagelle INTER PADELLI 6 Prima presenza in questa stagione. Bravo al 5' su Tello, poi subisce due reti. VRSALJKO 5 Diversi errori su Improta e a inizio gara si becca pure il giallo. RANOCCHIA 6 Come ...