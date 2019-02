Indian Sauna | inaugura la sauna più grande d' Italia

gqitalia

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Nel contesto verde del parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, c'è l'Asmana Wellness World, un luogo di oltre 12.000 mq dove rilassarsi e rigenerarsi. Sono ammessi solo maggiorenni e non i cellulari proprio per avere un detox (anche tecnologico) a 360°.Al suo interno c’è tutto quello di cui il corpo ha bisogno per rigenerarsi: dagli idromassaggo esterni con getto specifico anche per la cervicale alla cromoterapia, fino ai percorsi Kneipp. C’è anche la stanza del fieno e quella d’oro, una vasca salina, una grotta con cascata che permette a chi la prova di beneficiare del potere dell'acqua naturale, l’hammam e quattro saune, tra cui quella al vino o alle erbe. Oltre a queste experience c'è la, appenata, che vanta di essere a oggi la più ampia d'perché ha una capienza pensata per 120 persone.Interamente ispirata al mondoo, è ...