Incidente sulla Variante | uomo travolto da una vettura

Incidente fatale sulla 121 : cerca di far partire l'auto a strappo ma viene travolto da un furgone : Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, l'auto dell'uomo, una Y10, si era fermata a 300 metri dalla stazione di benzina a causa della mancanza di carburante. Antonio e l'amico che era con lui in ...

Gabriel Garko morto in un Incidente : è fake news/ L'attore sulla bufala : "Volevo far sapere che sto benissimo" : Gabriel Garko, fake news sui social: morto in un incidente stradale. L'attore commenta la bufala: "Volevo far sapere che sto benissimo"

Incidente sulla Ragusa-Catania - sottoposto ad intervento l'uomo ferito : E' stato sottoposto ad un delicato intervento di ortopedia, il 72enne rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave Incidente sulla Ragusa-Catania.

L'ex manager muore in un Incidente sulla A4 Lacrime della Ferragni : "Sono senza parole" : La vita delL'ex manager di Chiara Ferragni si è conclusa sull'autostrada A4, di fronte all'aeroporto di Orio al Serio. L'auto di Alessio Sanzogni, 34 anni, si è infilata sotto un tir. Ieri erano da ...

Salento - Incidente mortale sulla statale 274 : vittime due donne di 30 e 40 anni : Un grave incidente sulla statale 274, che unisce Gallipoli a Santa Maria di Leuca è accaduto durante la notte tra domenica 27 e lunedì 28 gennaio, intorno alle 3:00 del mattino, come riportato sul sito FanPage.it. La causa del terribile sinistro è ancora in via di accertamento; le donne, ognuna alla guida della propria auto, si sono urtate violentemente. Una volta arrivati sul posto, i medici dell’ambulanza hanno confermato che le due giovani ...

Lanuvio. Incidente sulla Nettunense : gravi 2 bambini di 7 e 9 anni : E’ drammatico il bilancio dell’Incidente avvenuto lungo la via Nettunense al chilometro 18.900 nel comune di Lanuvio. Una Ford Fiesta

Incidente sulla 274 morte Ilenia Falconieri di Nardò e Ludovica Preite di Taurisano : Tragedia della strada in provincia di Lecce. Due donne hanno perso la vita nella notte nel Salento in un sinistro

Mansuè. Enrico Trudu morto in un Incidente sulla provinciale 50 : Drammatico incidente sulla strada provinciale 50, tra Oderzo e Mansuè. Due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto una Panda è

Incidente stradale sulla 107 - muore ragazzo di 26 anni : CELICO , COSENZA, Un giovane di 26 anni, Domenico Martino, di Spezzano della Sila, é morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale accaduto lungo la statale 107 'Silana ...

Stamattina c’è stato un grave Incidente sulla tangenziale est di Milano : ci sono un morto e quattro feriti : Stamattina c’è stato un grave incidente sulla tangenziale est di Milano, all’altezza di Cascina Gobba: ci sono un morto e quattro feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, quando un auto ha imboccato contromano una rampa della tangenziale scontrandosi con

Emiliano Sala - la fidanzata choc : «Non credo a un Incidente - indagate sulla mafia del calcio» : «Non credo a un incidente, indagate sulla mafia del calcio». Parole scritte da Berenice Schkair, fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore disperso dopo che domenica notte...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che Incidente - indagate sulla mafia del calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’Incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...

Incidente sulla Prenestina bis : perde controllo della moto e cade - grave 21enne : È in prognosi riservata in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente stradale. Il ferito è un motociclista di 21 anni, caduto dalla sella della sua due ruote per cause ancora in via di ...