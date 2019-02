Il Segreto Anticipazioni 4 febbraio 2019 : Elsa faccia a faccia con Isaac : Elsa affronta Isaac dopo aver scoperto che è il padre del bambino di Antolina. Intanto Adela, costretta a subire un pericoloso intervento, combatte tra la vita e la morte.

Trame Il Segreto : Elsa diventa povera - Antolina ricatta il consorte : La rivalità tra Elsa ed Antolina sarà indubbiamente al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5. La biondina, infatti, non prenderà affatto bene il ritorno di Elsa a Puente Viejo, tanto da ricattare il consorte. Il Segreto: Antolina uccide il padre di Elsa Le Trame de Il Segreto, svelano che la furba biondina riuscirà a farsi sposare da Isaac, dopo avergli rivelato di aspettare un bambino ...

Spoiler Il Segreto : Antolina ordina al marito Isaac di non avvicinarsi più ad Elsa : Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani nelle puntate attuali della soap opera “Il Segreto”, due new entry lottano per lo stesso uomo. Si tratta di Antolina (Maria Lima) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco), che fanno di tutto per poter rimanere al fianco di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Purtroppo ad avere la meglio sarà l’ex domestica perché farà credere al carpentiere di aspettare un figlio da lui, per farlo allontanare ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA diventa un incubo per ANTOLINA - ecco perché : La “guerra” tra ANTOLINA (Maria Lima) ed ELSA Laguna (Alejandra Meco) diventerà sempre più intensa nella prossime settimane a Il Segreto. Eh sì: come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, la biondina riuscirà a contrarre matrimonio con Isaac (Ibrahim Al Shami) facendogli pensare che sia incinta, ma subito dopo dovrà avere a che fare con le investigazioni della sua ex signorina e di Amancio (Jaime Pujol), il padre di ...

Il Segreto - Elsa fugge da Puente Viejo : anticipazioni trame dal 3 al 9 febbraio : Poche cose sono certe nella vita ma una è che Il Segreto non si ferma mai e, a Puente Viejo, immaginaria cittadina spagnola teatro delle avventure di Julieta, Prudencio, Mauricio, Raimundo e donna Francisca, la tensione sale e scende in continuazione, un colpo di scena inatteso dopo l’altro. Anche questa settimana le storie de Il Segreto proseguono da domenica 3 febbraio a venerdì 8, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.25. Di seguito tutte ...

Il Segreto trame 3-8 febbraio : Fernando scopre che Maria è viva - lite tra Antolina e Elsa : Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda dal 3 all'8 febbraio su Canale 5 svelano che Elsa non accetterà che Isaac sia il papà del bebè che attende Antolina, tanto da affrontarlo a muso duro: a tal proposito, la biondina accuserà una fitta al basso ventre, tanto che il falegname rinuncerà ad inseguire la Laguna. A Puente Viejo, Meliton eviterà che Basilio termini il suo piano con Adela. La donna, a questo punto, sarà trasportata ...

Anticipazione Il Segreto : Antolina vuole uccidere Elsa - il piano : Il Segreto anticipazioni: Antolina prova ad uccidere Elsa, ma lei si salva Finalmente viene a galla la vera indole di Antolina. Quella che sembrava essere una dolcissima fanciulla si scopre essere una cattivissima donna. Dopo aver fatto credere a tutti di essere incinta di Isaac, quest’ultimo ha deciso di sposarla e mettere da parte il […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Antolina vuole uccidere Elsa, il piano proviene da Gossip ...

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Elsa delusa da Isaac - Adela entra in coma : Nuovo appuntamento incentrato sull’avvincente telenovela di origini iberiche “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di guardare la prossima settimana, la nuova protagonista Elsa Laguna cadrà in preda alla disperazione profonda, non appena Isaac Guerrero le dirà di essere il padre del figlio che aspetta la sua ex domestica Antolina. L’insegnante Adela invece, entrerà in coma dopo essere stata ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa lascia Puente Viejo - Antolina finge di stare male : La pazzia di Antolina sarà al centro delle trame delle nuove puntate di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La furba biondina, infatti, ucciderà prima Don Amancio, poi tenterà di eliminare anche Elsa pur di non far scoprire la sua relazione clandestina con Jesus. Un comportamento che desterà i dubbi del marito Isaac. Il Segreto: Antolina uccide Amancio e tenta di eliminare Elsa Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la Laguna ...

Trame Il Segreto : la partenza di Gracia e Hipolito - Elsa salva la vita di Antolina : Gracia e Hipolito, insieme ad Elsa e Antolina, torneranno a far parlare di loro nelle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Tutto inizierà quando l'Hermosa noterà Tiburcio molto triste dopo la partenza di sua moglie Dolores per il viaggio di nozze. Il circense, infatti, cadrà letteralmente in depressione, tanto che la moglie di Hipolito chiamerà la donna barbuta. Purtroppo anche questo tentativo fallirà ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si allea con Mesia - Elsa disperata : Appuntamento con le Anticipazioni settimanali della soap Il Segreto e relative alle puntate in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio 2019. Come di consueto la telenovela ideata da Aurora Guerra ci terrà compagnia tutti i pomeriggi a partire dalle 16,20: appuntamento serale invece su rete 4 il martedì in prima serata. Molte le novità e i colpi di scena che interesseranno i protagonisti di Puente Viejo nell'ultima settimana di gennaio, prima tra ...

Anticipazione Il Segreto - il padre di Elsa è vivo : Antolina tenta il suicidio : Il Segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva il padre di Elsa, Antolina prende una decisione estrema Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del padre di Elsa a Puente Viejo, che precede il tentato suicidio di Antolina. Nel corso delle prossime puntate, improvvisamente la dolce Laguna si ritrova di fronte a una persona che credeva […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, il padre di Elsa è vivo: Antolina tenta il ...

Spoiler Il Segreto fino all’1 febbraio : Isaac spezza il cuore ad Elsa - Adela in pericolo : Le trame dello sceneggiato iberico intitolato “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra non smettono di coinvolgere il pubblico. Negli episodi settimanali non mancheranno i colpi di scena a Puente Viejo. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) che ha già conquistato i telespettatori italiani, spezzerà il cuore ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), perché le rivelerà di essere il padre della creatura che porta in grembo l’ex domestica ...