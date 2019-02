Il ministro Paolo Savona verso la presidenza della Consob

Il ministro Paolo Savona al vertice della Consob : E’ più di un’ipotesi. Sta per diventare certezza la nomina di Paolo Savona al vertice della Consob . Infatti sarà il

Paolo Savona - 'l'assordante silenzio del ministro '. Lo scenario : vendetta francese e disastro economico : 'Preferisco parlare di economia - è la reazione del ministro degli Affari Ue Paolo Savona , passato in pochi mesi da falco a colomba - visto che in politica estera il governo è poliedrico'. Una frase,...

Paolo Savona - "l'assordante silenzio del ministro ". Lo scenario : vendetta francese e disastro economico : La "Seconda guerra all'Ue" di Matteo Salvini e Luigi Di Maio rischia di finire come la prima: molto male. È Augusto Minzolini a riferire nel suo retroscena sul Giornale gli umori dentro e fuori del governo. L'offensiva sul tema immigrazione è il bis di quella sulla manovra economica, e a questo si a

Prete chiude chiesa per Natale contro Decreto Salvini/ Don Paolo Farinella scomunica ministro : "Gesù migrante" - IlSussidiario.net : Prete di Genova, Don Paolo Farinella chiude chiesa per Natale in obiezione di coscienza contro il Decreto Salvini: 'Gesù era il migrante dei migranti'