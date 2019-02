Il governo spenderà 100 milioni per le nuove divise delle Forze dell'Ordine : "Nelle prossime settimane ci sarà il bando pluriennale per acquistare nuove divise e accessori per almeno 30 mila donne e uomini delle Forze dell'Ordine. Investiremo circa 100 milioni di euro nel prossimo triennio. Risorse importanti come quelle che abbiamo complessivamente stanziato tra decreto sicurezza e legge di bilancio per Forze di polizia e Vigili del fuoco: 2 miliardi e 700 milioni di euro". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo ...