Il governo frena sulla manovra bis | “Non se ne parla prima di giugno” 

Venezuela - governo diviso : i cinquestelle frenano Conte e l'Italia non prende posizione : governo diviso sul Venezuela. È in corso un confronto tra le due anime dell'esecutivo sulla linea da prendere sulla crisi del Paese sudamericano. Una spaccatura che si è già palesata al Senato e si è ...

Scuola politica di Bannon a Trisulti - il governo frena : 'Le intenzioni non sono coerenti con il progetto' : ... stando ai dati attuali risulterebbe lineare, chiudendo la risposta ha, tuttavia, ammesso che 'le dichiarazioni di Harnwell circa le intenzioni di istituire alla Certosa una Scuola di politica…...

Fmi : Zoppas - 'frenata globale fatto reale - da governo solo assistenzialismo' (2) : (AdnKronos) - "Bisogna puntare ad investimenti che producano nuova economia per recuperare la competitività che l’Italia sta continuando a perdere, erodendo anche il vantaggio legato al made in Italy. Bisogna ricondurre le variabili di costo produttivo al di sotto dei benchmark dei nostri concorrent

Il governo frena sulla recessione : L'allarme e stato lanciato ieri dalla Banca d'Italia su una possibile recessione tecnica per il 2018, dovuta al netto ridimensionamento della stima di crescita del Pil che nel 2019 è passata dall'1% ...

Anche il governo frena Ancelotti - per Giorgetti il tema è di ordine pubblico : Pensi a 50mila persone che escono dallo stadio E dopo la Polizia Anche il governo frena sull’idea di Ancelotti di sospendere le partite in occasione di cori razzisti. Nel corso del convegno sulla violenza organizzato dal Sassuolo a Reggio Emilia il primo a stoppare il tecnico del Napoli era stato il capo della Polizia Gabrielli. Poi è arrivato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti a dire no. «Umanamente capisco ...

Carige - al governo piace l'idea della nazionalizzazione. Tria frena : sarà a termine : La posizione di Tria Non lo esclude neppure il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che tuttavia preferirebbe una «soluzione di mercato», cioè un aumento di capitale finanziato da investitori ...

Automobili - chimica - moda frenano e il governo gli rema contro : Roma. Auto: vendite di Fca in calo del 10,4 per cento nel 2018 con ritorno sotto quota 500 mila; nell'intero settore flessione del 3,1 con 1,91 milioni di vetture immatricolate contro 1,97 milioni del ...

Ncc - il governo frena e i tassisti bloccano il servizio a Termini : «Il governo si assume la responsabilità di dire che la norma sugli Ncc è stralciata perché la norma è quantomeno dubbia» dal punto di vista della...

Giappone : economia in frenata - governo taglia stime Pil e inflazione : Disastri naturali e l'indebolimento dell'export mettono il freno all'economia Giapponese. Lo comunica il governo di Tokyo, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione per questo e il prossimo anno fiscale. Nel dettaglio, per l'anno fiscale 2018, che ...

Pensioni - oggi vertice del governo sulla manovra : Salvini frena su tagli assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 10 dicembre, riguardano il cauto ottimismo del Governo Conte in merito al raggiungimento dell'intesa con Bruxelles sulla manovra finanziaria: l'obiettivo primario è quello di scongiurare l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo. L'esecutivo sta lavorando per ridurre il deficit che, per il momento, è fissato al 2,4 per cento del Pil nel 2019 ed in particolare ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Manovra - stangata sulle auto inquinanti : grandi case in rivolta. E il governo frena : Fonti del ministero dell'Economia fanno sapere che questo si tradurrà in un nuovo Documento programmatico di bilancio, il terzo. Se le previsioni saranno confermate, Palazzo Chigi e Tesoro ...