Il finale segreto di Kingdom Hearts 3 svela un nuovo capitolo della saga?

finale segreto in Kingdom Hearts 3 : ecco come ottenerlo su PS4 e Xbox One : Kingdom Hearts 3 è sempre più vicino. E fa da apripista ad un 2019 che già promette di essere un anno assai caldo per i videogiocatori. Non solo perché molto probabilmente Sony e Microsoft presenteranno le loro prossime console - PlayStation 5 e Xbox Scarlett - nei mesi a venire, ma anche e soprattutto per i tanti titoli in uscita su quelle attuali. Oggi, 25 gennaio, festeggiamo ad esempio il lancio di Resident Evil 2 Remake, rifacimento del ...

La patch day one di Kingdom Hearts 3 conterrà il finale del gioco più quello segreto : Square Enix ha da poco annunciato tramite un post su Twitter che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato insieme ad una gigantesca patch contenente importanti elementi ai fino della trama.Come riporta Newsweek, la patch 1.01 conterrà un archivio che potrete consultare per riguardare i filmati dei precedenti Kingdom Hearts, questo aiuterà senza dubbio i nuovi giocatori a non perdersi nel complicato plot della serie. Inoltre ...

Kingdom Hearts 3 : Patch - finale e Video Segreto dopo il D1 : Square Enix annuncia che a partire dal 29 Gennaio sarà disponibile sia in Europa che Nord America mentre dal 25 in Giappone, la prima corposa Patch per Kindom Hearts 3, scopriamo insieme di cosa si tratta. Finale, Video Segreto e migliorie con la prima Patch di Kingdom Hearts 3 L’aggiornamento porterà il gioco alla versione 1.01 e risolverà alcuni bug e problemi tecnici oltre ad aggiungerà nel menu ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : scontro finale tra Gonzalo e Fernando : Lo sceneggiato “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra, non smette mai di stupire. Negli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, i telespettatori assisteranno al ritorno di Gonzalo Castro. Purtroppo il marito di Maria Castaneda rimarrà per poco nella cittadina di Puente Viejo, precisamente per riabbracciare la figlia Esperanza e il nipote Beltran da poco salvati grazie a Fernando Mesia. L’ex sacerdote, prima di ...