Il Commissario Montalbano 2019 | i teaser dei nuovi episodi Video

Vent’anni di Montalbano - Zingaretti : “Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti” : Zingaretti è sempre più Montalbano. Vent’anni fa si davano del lei, Zingaretti e l’eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri Sellerio....

Vent'anni di Montalbano - Zingaretti : "Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti" : Zingaretti è sempre più Montalbano. Vent'anni fa si davano del lei, Zingaretti e l'eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri ...

Commissario Montalbano - il nuovo episodio sul tema dei migranti preoccupa la Rai? De Santis : “Nessun imbarazzo - copriamo ogni argomento” : È un periodo di sbarchi sulle coste siciliane, e anche il commissariato di Vigàta impegna ogni suo uomo in estenuanti turni notturni per permettere ai migranti di sbarcare, un gesto di umanità a cui partecipano tutti gli abitanti del paese, compresi gli agenti del Commissario Montalbano. È questo l’incipit de L’altro capo del filo, uno dei romanzi più recenti di Andrea Camilleri con protagonista appunto l’amatissimo Commissario ...

Luca Zingaretti a Blogo : "Tema migranti non è centrale nel nuovo film del Commissario Montalbano" (VIDEO) : Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimo tema migranti che nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa ...

Torna il Commissario Montalbano - anche il tema migranti nei nuovi episodi : anticipazioni : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Il primo dei due, intitolato L’altro capo del filo, avrà come tema portante i migranti, motivo per cui si sono sollevate delle polemiche che, però, la direttrice di Rai Teresa De ...

Il Commissario Montalbano 2019 - la presentazione dei due nuovi episodi : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi episodi di Il Commissario Montalbano, la ventennale serie tv di Rai1 con Luca Zingaretti. Si tratta di L'altro capo del filo, in onda lunedì 11 febbraio, e di Un diario del '43, in onda il lunedì successivo, 18 febbraio. Nel primo caso il tv movie è tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, nel secondo dai racconti dello scrittore siciliano dal titolo Un diario ...

Il Commissario Montalbano 2019 : cast - trama ed episodi. Quando inizia : Il Commissario Montalbano 2019: cast, trama ed episodi. Quando inizia E’ grande l’attesa per la messa in onda delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla mente di Andrea Camilleri. Dal canto suo, Luca Zingaretti, a vent’anni esatti dalla prima trasposizione cinematografica dei romanzi gialli dello scrittore siciliano, torna su Rai nei panni del Commissario più amato dai ...

I luoghi degli ultimi due episodi del Commissario Montalbano : Gratis Info utili I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina Notizie È in Moldavia la maratona tra le cantine più lunga del mondo Info utili Iran al femminile: cosa sapere se si ...

Il Commissario Montalbano : ecco quando andranno in ondam i nuovi episodi : nuovi episodi Il commissario Montalbano: trama e data Il commissario Montalbano torna in tv con due nuovi episodi. Ancora una volta è interpretato da Luca Zingaretti, scelto personalmente da Andrea Camilleri, lo scrittore che... L'articolo Il commissario Montalbano: ecco quando andranno in ondam i nuovi episodi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Il Commissario Montalbano : quando va in onda e trama nuovi episodi : nuovi episodi Il commissario Montalbano: trama e data Il commissario Montalbano torna in tv con due nuovi episodi. Ancora una volta è interpretato da Luca Zingaretti, scelto personalmente da Andrea Camilleri, lo scrittore che ha ideato il personaggio nel 1994. Il commissario è in arrivo lunedì 11 febbraio e lunedì 18 febbraio su Rai 1. […] L'articolo Il commissario Montalbano: quando va in onda e trama nuovi episodi proviene da Gossip e Tv.

Il Commissario Montalbano su Rai 1 : torna a febbraio : Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con due nuovi episodi che andranno in onda su Rai 1 l'11 e il 18 febbraio. La fiction girata nel Ragusano

Torna il Commissario Montalbano - titoli e date dei due nuovi episodi : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Girati nella primavera del 2018 dal regista Alberto Sironi, le due nuove puntate hanno come tema centrale quello dei migranti. I titoli sono rispettivamente Una storia del ’43 e ...

Il Commissario Montalbano festeggia 20 anni in TV con due nuovi film : Luca Zingaretti torna sul piccolo schermo nei panni dell'iconico personaggio ideato da Andrea Camilleri con due nuovissimi episodi in onda l'11 e il 18 febbraio in prima serata su Rai Uno.

Genova set di una nuova serie Sky : un Commissario Montalbano del Nord per una grande produzione internazionale? : Un Commissario Montalbano del Nord? È tutto da prendere ancora con le pinze ma sembra proprio che Genova possa ritrovare nell'arte il modo per risalire la china e cercare di curare le ferite che il crollo del Ponte Morandi ha lasciato nel cuore di tutti. Che sia una produzione internazionale il modo di svoltare verso un futuro migliore? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la città possa diventare location di lungometraggi e video ...