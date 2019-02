Il caso Dopo il boom economico | Di Maio plaude al boom del

caso Orlandi : le ossa ritrovate in Nunziatura a Roma risalgono al 90-230 dopo Cristo : Tanto rumore per nulla. Le ossa scoperte per Caso lo scorso 30 ottobre, durante i lavori di ristrutturazione in una dependance nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma risalgono all’età imperiale, con una datazione che varia tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. E pensare che quando furono rinvenute si pensò che potessero essere i resti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse nel 1983 dalla Capitale. Ancora una volta non ...

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

caso Marco Vannini - dopo la sentenza rabbia e sdegno : on line le richieste di giustizia : Non in mio nome: la prima a reagire è stata Marina Conte, la mamma di Marco Vannini. La donna, al grido di "vergogna" e di "non in nome del popolo italiano, certo non del mio", ieri pomeriggio in un'aula del tribunale di Roma ha interrotto la lettura della sentenza emessa dalla corte d'Assise d'Appello sull'omicidio del figlio avvenuto il 18 maggio 2017. Si è diretta verso il tavolo dei giudici e li ha apostrofati con tutto il fiato che aveva in ...

Sea Watch e caso Diciotti restano 'nodi' anche dopo il vertice a 3 : Roma, 30 gen., askanews, - Non sembra aver sciolto i nodi sulle vicende incrociate Sea Watch 3 e caso Diciotti, nell'ambito spinoso della questione migranti, il vertice di un'ora a Palazzo Chigi tra ...

Justin Trudeau ha licenziato l’ambasciatore canadese in Cina dopo un suo commento controverso sul caso Huawei : Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha licenziato l’ambasciatore canadese a Pechino, John McCallum, dopo un controverso commento di McCallum sul caso Huawei, che da settimane sta creando tensioni e problemi nei rapporti tra Cina e Canada. Il commento di

Amici - anticipazioni : lo scontro in diretta tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dopo il caso Alimenti : scontro al calor bianco ad Amici: sabato pomeriggio sarà Alessandra Celentano conto Rudy Zerbi. Le anticipazioni fornite dal blog specializzato Vicolo delle News ruotano intorno al destino di Gianmarco e Rafael, che dopo il caso di Marco Alimenti Zerbi vuole mandare in sfida. La Celentano si oppone,

Isola dei Famosi - è già caso Taylor Mega : cosa hanno detto a microfono coperto gli isolani dopo la frecciata di Marcuzzi : dopo la , abbiamo la certezza che anche ci regalerà numerose chicche: basti pensare a cos'ha generato in diretta e sui social la querelle tra , Alessia Marcuzzi e gli altri naufraghi. La conduttrice ...

Tre anni dopo - cosa è rimasto del caso Giulio Regeni? : Le ultime tracce del ricercatore friulano risalgono al 25 gennaio 2016. Tre anni dopo non c'è ancora una verità processuale

Tetsuya Nomura : dopo il caso dei leak di Kingdom Hearts 3 potrei ripensarci sulle release simultanee dei futuri giochi : L'affaire della distribuzione anticipata di alcune copie di Kingdom Hearts 3, avvenuta settimane prima rispetto alla data di lancio ufficiale del gioco (che, lo ricordiamo, arriverà il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One), è un tema ancora caldo dalle parti di Square-Enix, mentre il Giappone ha cominciato a muovere i primi passi della nuova avventura di Sora & Co. nel momento in cui scriviamo.In un'intervista a Famitsu (prontamente ...

Convitto e colonia Inps - dopo Panorama il caso diventa nazionale : ... l'Inps avrebbe recentemente ceduto il complesso al Fondo i3-Silver gestito dalla società per azioni Invimit SGR , con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "Rai1 mi ha escluso dal DopoFestival dopo il caso politico montato per le parole di Baglioni". La Rai risponde : UPDATE 19.30 La Rai replica alle dichiarazioni di Saverio Raimondo con una nota stampa dal titolo "Non esiste nessun caso Raimondo":In merito alle dichiarazioni di Saverio Raimondo Rai precisa che non esiste al momento nessun tipo di accordo contrattuale o trattativa economica che lega il comico al Festival di Sanremo. Il fatto che Raimondo non faccia parte della squadra del Festival non ha niente a che vedere con il contenuto delle sue ...

