Il boom economico è dietro l' angolo | basta solo immaginarlo

[Il caso] Dopo "il boom economico" - Di Maio plaude al "boom del lavoro". Ma è recessione e i contratti stabili sono diminuiti : Stavolta la potente macchina della comunicazione a 5 Stelle ha fatto cilecca. Ha sbagliato giorno. E ha sbagliato lo slogan. "Se lo diciamo lo facciamo" è la campagna che ieri mattina Luigi Di Maio ha ...

Di Maio e i barattoli del cambiamento. Dal boom economico alla recessione : Roma. Dopo 36 ore di coma davanti alla piroetta di Salvini – “mi faccio processare”, “no non mi faccio processare” – Luigi Di Maio riemerge con uno slogan fresco della ditta: “Noi facciamo quello che diciamo”. Non si sa bene se la rivendicazione di coerenza si riferisca al “Salvini deve rinunciare a

Altro che boom economico - se va bene sarà un anno «flat» : Non entriamo nel 2019 con prospettive particolarmente entusiasmanti, per usare il linguaggio satinato del Presidente del Consiglio. Banca d’Italia descrive il concetto con la forza dei...

Luigi Di Maio ribadisce : “Al boom economico ci credo - è assurdo prendermi in giro” : Luigi Di Maio al boom economico ci crede "tantissimo": "Io ho il dovere di dire agli italiani come si può rialzare l'economia e credo che con la nuova economia digitale possiamo lanciare il volano per far ricrescere l'economia", afferma definendo "assurdo" di esser stato preso in giro per le sue dichiarazioni.Continua a leggere

Altro che boom economico - per Sapelli 'il 2019 sarà un anno di sangue - sudore e lacrime' : Lo storico dell’economia Giulio Sapelli, intervistato da 'Il Giorno', ha analizzato la situazione economica attuale su scala internazionale, smentendo indirettamente le dichiarazioni di Di Maio secondo il quale in Italia si potrebbe prossimamente avverare un nuovo boom dell'economia, un po’ come è accaduto da noi negli anni Sessanta del Novecento. Sapelli: 'Il 2019 potrebbe essere peggiore degli anni scorsi' Sapelli, nell'intervista, ha ...

Luigi Di Maio umiliato da Giovanni Tria : ma quale boom economico? : Ma un ministro dell' Economia non si dimette così, alla leggera, c' è un senso di responsabilità. Alla fine si è dimostrato che il dialogo con Bruxelles è sempre rimasto aperto', ha concluso Tria.

Carfagna : 'La produzione crolla e Di Maio parla di boom economico - è fuori dalla realtà' : Dati alla mano, ieri l'Istat ha comunicato un dato peggiorativo della produzione industriale che a novembre ha fatto registrare un andamento negativo pari al -2,6%, con un picco ancora più drammatico nel settore automobilistico: addirittura del -19%. Sul crollo della produzione industriale, in una nota, ad esprimersi è stata la vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, che ha fatto il punto della situazione, prendendo in esame ...

Gentiloni : boom economico?Economia frena : Tutti vediamo la gelata nell'economia".Un referendum sul reddito di cittadinanza? "Non mi sembra centrato", afferma Gentiloni.

Gentiloni : boom economico?Economia frena : 15.19 "Alle Europee dovremo andare con una grande lista unitaria".Lo ha detto Paolo Gentiloni alla manifestazione Dem di Roma contro la Manovra finanziaria. Se ci sarà il simbolo del Pd, "lo discuteremo.Sicuramente la lista unitaria avrà il Pd come pilastro", aggiunge. Nel governo "qualcuno parla di Boom economico imminente,ma la realtà è fatta di difficoltà, tasse che aumentano e preoccupazioni. Tutti vediamo la gelata nell'economia".Un ...

Guido Crosetto umilia Luigi Di Maio : "boom economico - sono sobbalzato nel letto" : I dati economici indicano una recessione imminente, la produzione industriale è in picchiata. Ma per Luigi Di Maio si registra un "boom economico". Tra tutte le sparate del grillino, una delle più ridicole e inspiegabili: non a caso, da ore è bersaglio di sfottò e ironie a tutte le latitudini. E tra

Luigi Di Maio - la produzione industriale è ko ma lui annuncia l'arrivo di un 'boom economico' : Probabilmente non ve ne siete accorti. 'Ma un nuovo boom sta per arrivare'. Mica chiacchiere in libertà , o forse sì, ma il frutto del pensiero del ministro che ha la responsabilità dello sviluppo ...

Augusto Minzolini e il boom economico di Luigi Di Maio : 'Chiamate uno psichiatra. Andiamo in recessione' : Altroché boom economico . 'Quando la produzione industriale è -1,6 a livello mensile e -2,6 sul piano annuale, si rischia di avere un Pil tra lo 0 e - 0,1 , cioè la recessione comincia in anticipo', ...